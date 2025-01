Así es el nuevo crimen organizado de la Costa del Sol: ¨Al criminal ya no le tiembla el pulso"

Llevan décadas afincadas en la costa malagueña, pero su actividad delictiva era menos evidente. Pero últimamente se percibe una escalada en la frecuencia y agresividad de sus acciones. No sorprende ya despertarse con la noticia de un tiroteo en plena calle o de continuos ajustes de cuentas. Solo falta la silueta de tiza en el asfalto para ser un film de acción, pero por desgracia no es ficción.

Para que haga una radiografía de lo que está ocurriendo en la zona, y explique qué hay detrás de la típica cinta policial de “no pasar”, Antena3 Noticias ha entrevistado a Mariló Valencia, representante del Sindicato Reformista de Policías (SRP). Mariló es Oficial de Policía, licenciada en económicas y pertenece a la Policía Nacional desde hace más de 25 años. Ha estado destinada en Barcelona, Marbella, Torremolinos y actualmente, Málaga capital, en grupos de Seguridad Ciudadana, Extranjería y Policía Científica.

“La Costa del Sol lleva desde hace muchos años, siendo un lugar de atractivo para las bandas criminales, por su ubicación estratégica”. Mariló Valencia subraya que además de ser “la puerta de entrada a Europa”, las conexiones tanto por tierra, mar y aire con el resto del mundo mejoran de forma constante, facilitando la conexión.

“Puedes vivir con grandes lujos sin llamar la atención, tienes grandes urbanizaciones de lujo que te permiten vivir y permanecer en el anonimato, colegios internacionales, establecimiento de marcas de alto nivel adquisitivo...” enumera Valencia cerrando esta lista con un atractivo universal: el clima. “Las bandas criminales buscan la Costa del Sol para simplemente cerrar un negocio en un tercer país, como para cualquier operación criminal que se realice en el resto de territorio nacional” asegura.

La costa Malagueña se presenta como un crisol de organizaciones, delitos y nacionalidades diferentes. “En estudios realizados sobre el crimen organizado asentado en la Costa del Sol, se llegó a identificar más de 100 bandas criminales de diferentes nacionalidades que han sido capaces de convivir en un mismo territorio sin llegar a enfrentamientos entre ellas” remarca.

La actividad criminal parece haberse agravado, ¿es así?

“No se ha agravado. Nos encontramos que actualmente están actuando bandas criminales que proceden del este de Europa, países en guerra. Por lo que la violencia es parte de su mecanismo interno. El llegar a lesionar gravemente a una persona en vez de matarlo, tiene una doble lectura, aviso para que salde la deuda pendiente, y a la vez sirve como ejemplo para los que quieran animarse a desafiar el orden establecido en dichas organizaciones criminales” detalla Valencia.

Entonces, ¿cuál es el perfil actual del criminal en la Costa del Sol?

“Los grupos criminales asentados en la Costa del Sol no tiene un único perfil, no podemos olvidar que su origen es diverso. Aunque es cierto que están llegando a España de origen de países del este, pero en realidad son tercera generación de inmigrantes en este país, de ahí que tienen facciones árabes a pesar de su nacionalidad de países del este. Pero como he dicho, son muchas las nacionalidades afectadas asentadas, y cada uno tiene una especialidad dentro del crimen” aclara la representante policial.

Mariló Valencia explica que son grupos jerarquizados y cada miembro tiene un rol definido. “Unos se dedican al ajuste de cuentas, otros al blanqueo de capitales, otros al transporte… y todas ellas colaboran para concluir en el éxito del hecho delictivo. De ahí que cuando una operación policial se lleva a cabo, son muchos los estamentos que van a ser destruidos con el elevado coste económico que ello supone a la organización criminal, de ahí buscar un culpable en dicho caso”.

“Como ejemplo de que pueden existir avisos de la organización criminal para saldar la deuda, es lo ocurrido en el caso de Maradona, donde al final fue asesinado a la tercera vez, en la comunión de su hijo en plena luz del día” ilustra.

El tráfico de droga es su principal negocio, pero no el único, ¿verdad?

“Las organizaciones criminales no sólo van a traficar con drogas, van a utilizar cualquier mercancía que le signifique un beneficio. hablamos de tráfico de personas o de armas… y otras van a ser sociedades pantallas que van a pretender blanquear el beneficio obtenido” explica.

Está tomando mucho protagonismo la Mocro Maffia, ¿qué es?

“La Mocro Maffia es una organización criminal compuestos por holandeses y belgas de origen marroquís, que destacan por su alto nivel de violencia en sus intervenciones” define Valencia.

Estas nuevas organizaciones ¿son más agresivas?

“Han cambiado los códigos porque las generaciones son diferentes. Nos encontramos con grupos cuyos líderes son más jóvenes y a la vez más violentos, que buscan permanecer en su posición de líderes a través de mostrar su fuerza y dejar clara las consecuencias de traicionar a la organización”

Antena3 Noticias tira de hemeroteca; en la primera mitad del año pasado ya se habían registrado 15 tiroteos en localidades malagueñas como Marbella, Mijas, Fuengirola y Estepona.

“Los actos violentos que se han podido presenciar a plena luz del día han ido desapareciendo, porque los planes especiales establecidos por la Policía Nacional, como ha sido Plan Especial de Seguridad Marbella que se amplió con posterioridad a la Costa del Sol a partir mayo 2024 ha permitido controlar dichos actos vandálicos y volver a establecer la calma. Todo ello no quita que se continúe con los ajustes de cuenta dentro de la propia organización por ascender rápidamente en el orden jerárquico, por los vuelcos que se pueden producir o por buscar un responsable de los éxitos policiales tras una buena operación policial, que supone la destrucción de una organización interna muy estructurada.” afirma Valencia.

“Plan Marbella”

La representante policial hace referencia a que el Ministerio del Interior puso en marcha en 2024 el "Plan contra el crimen organizado Costa del Sol" debido al aumento de la violencia y el narcotráfico. Este plan, coordinado por un comisario que supervisa todas las unidades antidroga y de crimen organizado (UDYCO) en la zona, ha logrado resultados significativos, como la identificación de 3,000 personas y la detención de 10 individuos en el primer mes, según datos oficiales.

La Costa del Sol ha comenzado el 2025 siendo escenario de varios actos violentos. El 2 de enero, un exmiembro de los Hell’s Angels fue brutalmente atacado en el aparcamiento del Real Club de Pádel de Marbella, en lo que se presume fue un ajuste de cuentas. Además, la policía ha logrado esclarecer dos incidentes relacionados con el capo francés Mohamed Amra, quien escapó durante un traslado penitenciario en Francia. Estos eventos incluyen un secuestro y un tiroteo en Puerto Banús, ambos vinculados a ajustes de cuentas en el mundo del crimen organizado.

“La policía va en coches de Playmóvil”

Mariló Valencia además de Oficial de Policía, ha ocupado puestos de responsabilidad a nivel sindical desde el 2006 hasta el pasado año, que abandonó el Sindicato Unificado de Policía. Desde hace dos meses dirige un nuevo sindicato, Sindicato Reformista De Policías, según nos cuenta “en su búsqueda, junto a otros compañeros, de una Policía Nacional con los mismos derechos y libertades que el resto de policías de ámbito civil” apostilla.

Con este panorama ¿con qué medios cuenta la Policía Nacional para hacer frente a estos grupos?

“La Policía no cuenta con los medios suficientes para enfrentarse a estos criminales sin temer por si integridad física. Por desgracia hemos podido presenciar escenas de violencia donde dentro de una persecución no le tiembla el pulso, al criminal de estrellar su vehículo contra la Policía” asegura Valencia.

“Tenemos persecuciones de la Policía con los integrantes de estas organizaciones criminales, donde los delincuentes como les sobra el dinero van a tener los mejores vehículos y medios que pueda comprar el dinero y que asegure el éxito de su operación, mientras que la policía va a ir en vehículos de “playmobil” si lo comparamos con ellos, además de poseer peores medios materiales” describe.

“Desde el Sindicato Reformista de Policías pedimos mayor inversión, más medios materiales para poder combatir el crimen organizado. Es necesario un incremento del número de efectivos policiales, que forman estos grupos especializados de investigación”.

Valencia, desde su posición sindical, asegura que la remuneración de los agentes está desfasada. “Hay que actualizar las cuantías económicas de indemnización por desplazamiento, es decir, las dietas de manutención y alojamiento, con las que es casi imposible hacer frente al gasto real que se genera en una comisión. Los grupos de investigación se desplazan por todo el territorio nacional, además de realizar cursos de formación en Madrid, que deben de llevarse a cabo, pero con la actual cuantía económica es difícil de atender”.

Pone el siguiente ejemplo: “cuando un policía sale de su plantilla en un seguimiento, se le abona como máximo por alojamiento 48,92€ para dormir, y para los gastos de manutención por un día completo 28,21€. En total se te cubre de gastos de alojamiento y manutención 77,13€, una cantidad irrisoria que data del 2005 y que no se ha actualizado. No es lógico que se pida que la policía investiga y tenga éxito, y a la vez no se invierta en ella y se dé un mensaje no escrito de “haz tu trabajo y paga por ello”.

“Tenemos verdaderos problemas para hacer un curso de formación en Madrid y poder hacer frente a los gastos con la cantidad recibida para gastos diarios. Compañeros que han venido destinados en operaciones a Marbella en verano, y no podían encontrar alojamiento con la cantidad que recibimos, y mucho menos poder cubrir desayuno, almuerzo y cena con 28,21€ al día” reclama.

“Las cantidades que recibimos son las establecidas por la AAPP, pero no somos funcionarios que viajamos de forma esporádica, sino que nuestra profesión requiere de una formación especializada que la normalidad es que no sea dentro de tu plantilla policial, y las investigaciones policiales que se realizan, en una gran proporción, son fuera de tu plantilla policial, por lo que se necesita desplazamiento y, por tanto, gastos que hay que cubrir. Por lo que desde el SRP decimos que ya basta de que tengamos que pagar por trabajar o para formarnos para hacer bien nuestro trabajo” concluye.

