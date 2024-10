Así matan las mujeres: sus métodos y víctimas más habituales

Las cifras son incuestionables. Las mujeres matan menos que los hombres. Según los últimos datos del INE, en el 2022, en España se cometieron 193 asesinatos, 167 cometidos por hombres y 26 por mujeres.

No solo matan menos, en general delinquen menos. ¿Por qué? Le preguntamos Victoria Pascual, criminóloga, socióloga y autora de 'Asesinas en serie, ¿por qué matan las mujeres?'.

"Matamos muchísimo menos. Las cifras están ahí", señala Pascual, y añade: "No solo están las cifras ahí en sociedades con las que podemos contar o en las que podemos ver una mayor igualdad entre ambos sexos, sino que da igual prácticamente la sociedad que uno analice, las cifras son apabullantes". "Cerca del 90% de la población responsable de la delincuencia son hombres", concluye.

Razones de las diferencias

Los delitos que más cometen las mujeres son los delitos contra el patrimonio, lesiones, seguridad vial o delitos contra la libertad. Explicaciones para esta realidad hay muchas, desde sociales o educativas, hasta sociológicas y biológicas.

"Nacemos con biologías distintas y eso es otro de los factores que influye, el nivel de testosterona, etcétera, que, eso a priori, si no se interviene en ello, pues eso no va a cambiar", explica la criminóloga, y tiene claro que estos factores no se terminarán: "Vamos a seguir teniendo unas diferencias biológicas".

En este sentido, tal y como indica en el vídeo de la parte superior, hombres y mujeres tenemos distintas predisposiciones, por ejemplo, a sufrir determinadas psicopatologías que nos pueden hacer personas más proclives a tener una personalidad antisocial o narcisista, etcétera. Por eso, tiene claro que los datos no se van a igualar.

La forma de matar también es diferente

"Matamos menos y también de forma diferente". Los asesinatos cometidos por hombres, en general, son más violentos. Los de las mujeres “más refinados” y según Victoria Pascual, con distintas motivaciones. Nosotras asesinamos de forma “instrumental”, para conseguir algo; los crímenes de ellos son más "pasionales o expresivos".

"La motivación por la que las mujeres acostumbran a matar tiene más que ver con el ámbito económico, social o con una búsqueda de status al que tiene difícil acceso", apunta la socióloga, en contra posición con la motivación principal en los hombres, que "tiene más que ver con motivos sádico-sexuales".

Diferentes armas para matar

Por un lado, las mujeres utilizan armas que requieren de menos fuerza física, y que suelen tener resultados menos sádicos, menos llamativos en cuanto sangre, lesiones, etc., como puede ser el venenoo la asfixia. Por el otro, los hombres usan más armas blancas, de fuego y también matan con la fuerzas física.

Así, la idea de que las mujeres usan más el veneno para matar se confirma, aunque tiene poco que ver que sean "unos genios del mal", la explicación es bastante más banal. Se emplea más este método, productos de limpieza, higiene, medicamentos o alimentos simplemente porque tradicionalmente han tenido más acceso a ellos. "No hemos tenido a nadie que nos vigile porque se no has presupuesto como personas incapaces, que no pueden cometer un delito", confirma Pascual.

Eligen de forma diferente a sus víctimas

Ese papel de 'cuidadoras' ha propiciado también que las mujeres suelan matar a alguien de su entorno más cercano: "Normalmente las mujeres suelen elegir víctimas de su entorno más cercano, incluso familiares directos como su hijos, padres, personas que tienen a su cargo, mientras que los hombres no solo eligen personas cercanas".

Sin asesinas en serie

La investigación de Victoria Pascual confirma algo que ya sospechábamos, apenas hay asesinas en serie, en ninguna de parte del mundo: "Encontramos algunas muy famosas, como por ejemplo Aileen Wuornos en Estados Unidos, que hemos visto en un montón de series y películas". "Sí hay, somos muchos en el mundo y efectivamente sí tenemos asesinas en serie, aquí en España tenemos incluso de edades tan tempranas como la pequeña Piedad Martínez, que en los años 60 asesinó a cuatro de sus hermanos", matiza.

Y confirma también que sí, las mujeres matan menos pero, también de forma apabullantes, son las principales víctimas de los delitos.

