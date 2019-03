Es el escondite ideal para personas infieles. Se trata de un hotel donde la discreción es su principal arma de negocio. Sólo con entrar en el parking se ve que no es un 'hotel normal' pues hay unas cortinas corridas para no ver nada más allá.



El coche se deja delante de una recepción subterránea, acto seguido el recepcionista recibe a los clientes para llevarles hasta la habitación.



En el camino no hay nadie pues la norma de la casa es no encontrarse con ningún cliente. Además está prohibido andar a solas por los espacios comunes del hotel.



Incluso para poder abandonar la habitación hay que llamar al recepcionista para que éste vaya a buscar a los clientes y poder salir del hotel sin que nadie pueda verles ni ellos ver a otros que allí se hospedan.



Además al abandonar el parking existe un semáforo en el interior para dar 'luz verde', lo que significa que se podrá abandonar el lugar sin cruzarnos ni con nadie ni con ningún otro coche.



Es tal la 'obsesión' por el anonimato que algunos hoteles incumplen la legislación pues tienen la obligación de tener un registro de los clientes pero en esete caso la identificación no es necesaria.