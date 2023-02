Así evitó el 'héroe de Sevilla' que una familia fuera devorada por las llamas

Jairo no se lo pensó cuando vio que la vida de una familia estaba en peligro tras incendiarse su vivienda en Sevilla. Fue su pareja quien le avisó de lo que estaba pasando. "Me puse los zapatos y me fui corriendo. En el lugar había gente pero nadie hacía nada", recuerda.

El tiempo corría en contra y el fuego era cada vez más intenso así que comenzó a trepar por la fachada del piso hasta llegar a una ventana. "Para poder llegar tuve que meterme por la ventana del primero", explica.

Allí se encontró a dos hermanos de 2 y 6 años y comenzó la evacuación. "Cogía a los niños con una mano y se los pasaba al vecino de al lado", cuenta. Juntos consiguieron sacar a los menores y salvarlos de las llamas que ya habían llegado a la ventana.

Los menores sufrieron intoxicación por todo el humo que inhalaron, pero ya han sido dados de alta y se encuentran en perfecto estado.

El padre se tiró por la ventana

Tras socorrer a los pequeños, Jairo intentó dar ánimos al padre de ellos, quien al ver que sus hijos ya estaban a salvo se arrojó por la ventana y cayó sobre unos colchones que los vecinos habían colocado. A pesar de que amortiguaron el golpe, el hombre rebotó e impactó contra el suelo fracturándose ambas piernas.

Además sufrió quemaduras al igual que su mujer que también logró salir por la misma ventana gracias a unas escaleras que colocaron los bomberos. "Gritaba por la desesperación", explica otra vecina que presenció la angustiosa escena.

Al menos 15 personas heridas

Los servicios de emergencias de Sevilla han confirmado hoy que al menos 15 personas han resultado heridas en este incendio que pudo ser originado por un brasero.