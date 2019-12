Asalto muy violento a una pareja de octogenarios en Novelda, Alicante

Una pareja de octogenarios de Novelda ha sido víctima de un asalto violento en el chalé en el que residen . Los asaltantes eran dos y accedieron a la finca saltando la valla de la casa, llevaban guantes y un pasamontañas para no ser identificados.

Se dirigieron a la casa, hacia las seis y media de la tarde, y amenazaron al matrimonio con una escopeta. Les gritaban, en español pero con acento extranjero, "danos dinero y oro". La mujer se resistió y se llegó a enfrentar a uno de ellos, "entonces me taparon la boca para que no gritara y me dijeron que ya habían matado a tres que lo mismo les daba matar a más". El ladrón disparó al colchón de la cama para intimidarla y conseguir que confesara donde guardaba el dinero en efectivo y el joyero. "Se han llevado todo lo que tenía " se lamenta la mujer.

Los delincuentes huyeron con el botín y no se descarta que una tercera persona les esperara en un coche para facilitar la huida.

El matrimonio ha hablado con Antena 3 Noticias pero ocultando su rostro porque aseguran que tienen "miedo".