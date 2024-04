"No se apure", la respuesta del Papa Francisco a una mujer de Huelva que no se quería morir sin conocerlo

Una vecina de Huelva, devota del Papa Francisco, cumple su deseo de conocer al Pontífice y le regala una estampa de la virgen del Rocío durante la audiencia papal que se celebra cada miércoles en el Vaticano en las que tiene contacto directo con los fieles.

La señora andaluza esperaba sentada en la zona habilitada para que el Papa pasara delante de ella. En ese momento, cuando pasaba en la silla de ruedas cerca de ella, lo saludó con ilusión y no dudó en darle un obsequio (la estampa de la Virgen del Rocío). "Esta es la Virgen del Rocío. Te la regalo por todo", explicaba la mujer antes de besarle la mano.

La vecina procedente de Huelva le confesó que no quería morirse sin conocerlo: "No me quería morir sin verlo...". La respuesta del Papa Francisco no se hizo esperar: "Vos, pero no se apure", respondió con su característicos sentido del humor. "Dentro de diez años vuelva", añadía el religioso.

Al parecer, la mujer habría viajado a Roma con su familia y aprovechó para conocer al Papa en la plaza de San Pedro.

La carta a una catequista de Lanzarote: "No se jubile nunca"

No es la primera vez que el Papa Francisco se dirige a un español. Hace unos meses, le envió una carta a una catequista en la que le pedía que no se jubilara. Se trata de Juana Casanova, una anciana de 97 años que vive en Haría, en Lanzarote, y que ha perdido la vista.

"Tú sabes que hay gente que le gusta dar noticias buenas", escribe el pontífice en la misiva enviada a la mujer, que asegura estar muy agradecida a su familia y a su parroquia y confiesa que le alegró mucho que el Papa le enviara esa carta en la que le pedía que no dejara de desempeñar su labor de catequista: "Tú sabes ver con los ojos del corazón. Por favor, ni se te ocurra jubilarte... 'Conservá' toda esa juventud acumulada que tienes y 'seguí' ofreciéndola en el servicio parroquia".

El Papa pide el fin de las guerras

El Papa Francisco pide la paz en el mundo y "detener" la guerra en Ucrania y el conflicto armado entre Israel y Palestina. "Que no decaiga nuestra oración por la paz, por una paz justa y duradera, en particular para la martirizada Ucrania y también para Palestina e Israel", animó el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico.

El pontífice argentino, pide ante cientos de personas que le escuchaban en la plaza de San Pedro, su deseo de que Dios "ilumine y apoye a todos aquellos que trabajan para disminuir la tensión y favorecer gestos que hagan posible las negociaciones".

"Que el Espíritu del Señor resucitado ilumine y sostenga a los que trabajan para disminuir la tensión y favorecer los gestos hacen posibles las negociaciones. Que el Señor dé a los dirigentes la capacidad de detenerse un poco para tratar, para negociar", expresaba.

Por otra parte, hoy se ha publicado la Declaración 'Dignitas infinita' en la que establece que toda operación de cambio de sexo puede "atentar" contra la dignidad humana, salvo en casos de "anomalías genitales". El texto está fechado el 2 de abril y aprobado por el Papa el pasado 25 de marzo.

