Papa Francisco

El papa Francisco manda una carta a una catequista ciega de Lanzarote: "Tú sabes ver con los ojos del corazón, ni se te ocurra jubilarte"

Juanita Casanova, de 96 años, ha recibido una carta manuscrita del pontífice: "Me dice que no me jubile nunca, eso me ha dado un impulso que jamás olvidaré".