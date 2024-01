Las voces de un coro de la España despoblada se escucharán en el Vaticano

Llegamos a Fuentearmengil, en Soria. El viento mueve las cortinas. Las calles lucen desiertas y los bancos están vacíos. Nadie camina por las aceras y las nubes cubren el cielo. Va a llover. Junto al frontón, al lado de las antiguas escuelas, se escucha vida y voces. Voces que se afinan con un juego de sonidos que ayudan a despertar las cuerdas vocales. Son Lucía, Rufino Fermín o Sofía, algunos de los componentes del coro del pueblo, dirigidos por Héctor Díez. Ensayan las canciones que interpretarán en Roma, en la Basílica de San Pedro, donde actuarán en febrero.

Conseguir estar allí no ha sido nada fácil, nos cuenta el director. "Durante la pandemia el coro sufrió mucho. Como profesor he ido muchas veces a Roma y en San Pedro he visto actuar a corales y pensé, tengo que traer aquí a mis chicos", sonríe orgulloso Héctor.

Entre sus chicos esta Lucía Sierra. Tiene 66 años. Nunca ha estado en Roma y tampoco ha montado en avión, pero la emoción le puede. "Estamos como chiquitos nuevos, emocionados, ilusionados y con una satisfacción grandísima", señala. Rufino García tampoco ha salido nunca de España. “A mis años no me imaginaba esto", reconoce.

Fermín Cabrerizo lleva cantando toda la vida pero "cantar en el Vaticano" son palabras mayores. Ensayan dos veces a la semana. Dicen que el director es muy exigente y quieren estar a la altura. Sofía Fernández es la benjamina del grupo con 54 años. "Quién no ha vivido en pueblos tan pequeños no sabe lo importante que es que haya un coro que le dé vida", señala.

Ahora, esa vida, esas voces de la España más despoblada se escucharán muy alto. La cita será el 11 de febrero, en la capilla central de la basílica de San Pedro de Roma, durante la misa dominical.