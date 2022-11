Apuñalan hasta la muerte a un hombre en Tenerife y buscan a su cuñado

Un hombre de 30 años ha muerto este domingo tras recibir una puñalada durante una pelea en Guía de Isora, en el sur de Tenerife. Según las primeras hipótesis apuntan a que el asesino sería su cuñado, quien se encuentra en situación de búsqueda.

El 112 recibió un aviso a las 03.49 horas para solicitar asistencia para un hombre que había sido apuñalado en una pelea ocurrida en la calle de Los Tarajales. Los efectivos del Servicio de Urgencias Canario que se desplazaron al lugar solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.

Allí atendieron también a una mujer de 38 años que presentaba varias heridas leves por arma blanca. Tras una primera asistencia, la mujer fue trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Punto de Atención Continuada (PAC) de Alcalá.

Esta misma semana, el portero de una discoteca de Carballo, Galicia, sufrió una puñalada en su pierna derecha tras el acuchillamiento de un chico. "Vi a dos chicas con las ropas completamente ensangrentadas que me presionaban en la pierna. Me estaban haciendo un torniquete. Me hablaban para que no me volviera a desmayar", relata el propio portero de un pub de Carballo. Después de lo ocurrido, solo tiene palabras de agradecimiento.

Todo fue muy rápido. El hombre tuvo que lidiar ese día con varias reyertas con estas mismas personas implicadas. Ya los conocía de la semana anterior: "les negué la entrada porque estaban completamente pasados", en ese momento ya se enfrentaron a él, pero no pasó nada.

Siete días más tarde, los mismos chicos volvieron a la carga, el hombre no les dejó acceder al interior del local por el estado en el que se encontraban, "entonces hubo una pelea, pero fue todo muy rápido y se marcharon". Hora y media más tarde volvieron dos de esos chicos: "me dijo 'Te clavo', y huyó".