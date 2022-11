Apuñalan en la pierna al portero de un pub en Carballo, que ya se recupera en el hospital: "Me dijo 'Te clavo', y huyó"

Más conocido como Ray, Seydou Seck Diaw se recupera ya en el Complejo Hospitalario de A Coruña. Tiene una grave herida en su pierna derecha tras el acuchillamiento de un chico la madrugada del viernes al sábado. En el momento de la agresión, perdió mucha sangre, y fue la rápida actuación de sus compañeros y dos enfermeras lo que le salvó la vida.

"Vi a dos chicas con las ropas completamente ensangrentadas que me presionaban en la pierna. Me estaban haciendo un torniquete. Me hablaban para que no me volviera a desmayar", relata el propio portero de un pub de Carballo. Después de lo ocurrido, solo tiene palabras de agradecimiento.

La sangre salía "a chorros"

"La sangre le salía a chorros", así recuerdan la situación las dos técnicas de enfermería, Christelle Nogueira y Sandra Pérez, que esa noche salieron a divertirse sin imaginarse lo que ocurriría. Les avisaron sus compañeros de lo que sucedía, salieron a la entrada del pub y solo pensaron en salvar a Ray, "hubo momentos que no reaccionaba, se le ponían los ojos en blanco y pensábamos que se nos iba".

Su rápida actuación realizándole un torniquete en la herida, que afectó a la arteria femoral, ayudó a Seydou Seck a seguir con vida. El portero, tras el "pinchazo" que sintió en su pierna, solo recuerda comenzar a marearse "y nada más".

Tuvo que lidiar ese día con varias reyertas

Todo fue muy rápido. Seydou tuvo que lidiar ese día con varias reyertas con estas mismas personas implicadas. Ya los conocía de la semana anterior: "les negué la entrada porque estaban completamente pasados", en ese momento ya se enfrentaron a él, pero no pasó nada.

Siete días más tarde, los mismos chicos volvieron a la carga, Ray no les dejó acceder al interior del local por el estado en el que se encontraban, "entonces hubo una pelea, pero fue todo muy rápido y se marcharon". Hora y media más tarde volvieron dos de esos chicos: "me dijo 'Te clavo', y huyó".

Ray sintió un simple pinchazo hasta que vio su pierna ensangrentada. A partir de ahí, mareos, desmayos y el rápido proceder de Christelle y Sandra para mantenerlo con vida.

Ahora, Seydou Seck Diaw espera volver a casa en breves. El investigado como presunto autor de la agresión pasará a disposición judicial en las próximas horas. Al joven se le acusa por un supuesto delito de homicidio en grado de tentativa.