Aparece una ballena jorobada de 10 metros varada en una playa de Ferrol

Una ballena jorobada de unos 10 metros de longitud y un peso de entre seis y ocho toneladas permanece varada en la playa de Marmadeiro, Ferrol, desde última hora de este lunes, cuando un testigo avisó al 112 Galicia después de ver al animal muerto en la orilla.

Se trata de un animal en peligro de extinción que no se veía varado en Galicia desde hace al menos diez años. El cetáceo, que no suele frecuentar las playas gallegas, permanece en la playa donde los expertos analizan las causas de su muerte. Aunque no se descarta ninguna hipótesis, la que mayor fuerza ha cobrado en las últimas horas es que la ballena muriese al quedar atrapada en aparejos de pesca.

Un testigo llamó al 112 Galicia al ver al cetáceo a última hora de este lunes. Fue en ese momento cuando efectivos de Protección Civil se trasladaron hasta el lugar del hallazgo para amarrar al animal y evitar que fuera arrastrado de nuevo por la marea.

Protección Civil Ferrol informó del hallazgo del animal a través de un mensaje en sus redes sociales, adjuntando varias imágenes del cetáceo: "Anoche recibimos un aviso de ballena varada en la playa de Marmadeiro. En colaboración con @CEMMAcetaceos, nuestra Unidad Ambiental (UMA) se traslada a la zona donde los biólogos proceden a la toma de muestras y gestionan la retirada del animal".

Cada vez más hallazgos en España

El hallazgo se produce tan solo unos meses después de que un grupo de seis ballenas, entre las que se encontraba una cría, se dejara ver por la costa de Barcelona. Los cetáceos acudieron hasta esta zona para alimentarse.

También en las costas españolas, en este caso en Cullera, una enorme ballena de 40 toneladasfue rescatada a unos metros de la playa tras sufrir una lesión en la columna vertebral. Los integrantes del operativo de rescate encontraron al cetáceo desorientado.