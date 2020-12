Los anuncios que marcan la Navidad, de la Lotería Nacional a Campofrío

Turrón, polvorones, uvas pasas...son sabores que saben a Navidad; 'Campana sobre campana', 'Pero mira como beben', o 'Mi burrito sabanero' son canciones que suenan a Navidad; el anuncio de la lotería nacional, de las burbujas de Freixenet o de Campofrío son campañas publicitarias que nos trasladan a la Navidad.

Y es que la Navidad sabe, suena y luce de forma distinta a cualquier otra época del año. Cuando llega diciembre todos esperamos ansiosos los anuncios con los que las marcas quieren despedir el año, este 2020 marcado por la pandemia del coronavirus.

El primer anuncio de la Navidad que descubrimos es el de la lotería nacional. A través de una retrospectiva histórica el anuncio del Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre habla de nosotros como sociedad, una sociedad en la que la unión nos ha dado la fuerza para superar los difíciles momentos de la pandemia del coronavirus. Y cuya moraleja es que la lotería de Navidad es uno de esas tradiciones que nos han acompañado en todos los momentos importantes de la vida.

Campofrío comenzó a trabajar sus campañas de Navidad hace unos años recuperando el espíritu de Gila. Ahora en 2020, el coronavirus ha hecho que la muerte esté presente en nuestro día de una forma en la que nunca había estado por ello la empresa ha querido lanzar un mensaje de esperanza: "No hay día por insignificante, extraño o difícil que parezca que no merezca la pena ser vivido". Protagonizado por Enrique San Francisco, María Galiana, Silvia Abril, James Rhodes, Juan Echanove y Raúl Gómez dedican este anuncio a los que ya no están.

Las burbujas de Freixenet se metieron en nuestras casas en 1977 y desde esas muchas y de estilos muy diversos han sido las protagonistas de una campaña que busca el brillo que las estrellas desprenden por sí sola.

Anuncios que traspasan la barrera de la publicidad

Los anuncios de la Lotería Nacional, de Freixenet o Camprofrío son campañas publicitarias que han traspasado todas las barreras y se han convertido en una tradición. Pasa lo mismo en verano con los anuncios de cerveza.

Además de las marcas anteriormente citadas hay otros anuncios que forman parte del colectivo navideño de todos aunque ya no formen parte de la parrilla televisiva, y es que ¿quién no ha tarareado alguna vez la canción de 'las muñecas de Famosa se dirigen al portal? o quién no ha descolgado alguna vez el teléfono para decir: "Hola, soy Edu, Feliz Navidad" y quién no se ha emocionado con los reencuentros familiares del turrón el Almendro que vuelve a casa por Navidad.