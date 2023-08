La angustia de la mujer asesinada por su expareja en Alzira: "Le puso la pistola entre ceja y ceja"

La violencia de género vuelve a golpear España. La última víctima se llama Raquel. Ayer fue asesinada presuntamente a manos de su expareja, quien luego se quitó la vida, en Alzira, Valencia. Sus seres queridos aseguran que llevaba tiempo amenazada y decidió separarse hace unos meses: "Era una persona muy agresiva", aseguran las amigas de la víctima sobre el exmarido.

El presunto autor era un policía nacional jubilado que puso fin a sus vidas después de ocho horas de negociación. Tras el divorcio, Raquel y su expareja quedaron para vender el piso que tenían en común ayer, cuando se produjo el terrible suceso. La víctima iba acompañada de su hijo, pero ambos notaron que algo no iba bien, confiesan sus conocidos: "Supo que algo iba a hacer, pero no vio la pistola".

Tras echar de la escena al hijo bajo amenazas, el expolicía cerró la puerta: "Le puso la pistola entre ceja y ceja y le echó". La víctima nunca había denunciado: "Tenía miedo", y, aunque sabía que algo podría pasar, confesó a sus amigas: "No pasará, no es capaz". Pero sí, fue capaz. Raquel no sabía hasta qué punto podría llegar su expareja y, desgraciadamente, el desenlace acabó en tragedia: "Era muy inocente".

Minuto de silencio

Ha sido esta misma mañana cuando los vecinos de Alzira y Carcaixent se han concentrado para recordar a Raquel y apoyar a sus dos hijos. Todos piden que algo así no vuelva a pasar: "Que denuncien". Una lacra que sigue aumentando en nuestro país, donde en menos de 24 horas, dos mujeres han sido asesinadas. Hoy, Charo ha sido enterrada en Béjar, Salamanca. Tenía 40 años y cuatro hijos. Ella tampoco había denunciado.

De confirmarse el crimen de Valencia, con estos dos últimos casos, ya serían 40 las mujeres víctimas de violencia de género en lo que va de 2023.