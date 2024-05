Ángel Cruz, el padre de Gabriel 'El Pescaíto': "Revivir el asesinato nos va a hacer mucho daño"

Patricia Ramírez, la madre de Gabriel, pide a la asesina de su hijo que no participe en la serie que pretende reconstruir el crimen ocurrido hace seis años. Quiere evitar que se puedan hacer documentales sobre ese asesinato que conmocionó a España en su momento.

Desde que los padres conocieron que dentro de la cárcel de Ávila se estaba realizando un documental con los audios Ana Julia, la asesina del pequeño, han intentado que esa grabación se detenga. La madre en una rueda de prensa ha recordado los años tan complicados que está viviendo desde que perdió a su hijo y ha pedido a los creadores del documental que recapaciten: "Que se imaginen que estoy sentada a su lado, o que soy su hijo, su hermana, su madre y que no lo hagan. No añadan más dolor al dolor".

Ángel Cruz: "Revivir el asesinato de mi hijo nos va a hacer mucho daño"

Ángel, el padre de Gabriel, asegura que les machacará que se le dé voz a la asesina de su hijo en un documental en el que ellos no quieren participar en ningún caso y tampoco quieren que nadie se lucre contando el asesinato de su hijo.

Un crimen por el que, además de perder a su hijo, les ha generado traumas que todavía están intentado superar. "A mí me gusta reír, bailar, estudiar, pero sobre todo me gustaría que me dejaran hacer todo eso y rehabilitarme poco a poco, hacer mi duelo, ir mejorando poco a poco de este estrés post traumático que se desarrolló desde hace seis años", ha dicho Patricia afectada ante la prensa en la Diputación de Almería.

Patricia Ramírez sobre la productora "vamos a dar la oportunidad de reponer su actitud"

La madre de Gabriel no ha querido dar a conocer el nombre de los responsables o la productora que está desarrollando el documental, y espera que si lo terminan que no se venda o se emita en ninguna plataforma.

Tras las declaraciones de Ramírez, el Ministerio del Interior ha expresado su "total solidaridad" con la madre del pequeño, a la vez que ha indicado que colaborará con la Justicia para atender cualquier requerimiento que pueda derivarse de las acciones legales emprendidas por ella para parar un documental en el que participaría la asesina de su hijo.

Interpondrán querellas judiciales por un posible delito de cohecho

La familia de Gabriel lamenta que Ana Julia Quezada ha sido grabada sin los permisos pertinentes y que no se está cumpliendo con la ley de protección a las víctimas. Asegura que emprenderá acciones judiciales contra las supuestas irregularidades que se estarían cometiendo en la cárcel de Ávila ante un presunto delito de cohecho en el que estarían implicados funcionarios de prisiones que favorecerían a la asesina de su hijo. También denunciaría a la productora y de forma subsidiaria Instituciones Penitenciarias.

Las fuentes de la familia de Gabriel aseguran que Ana Julia tiene un móvil en prisión con el que estaría intentando grabar el documental y ha pedido que se realice una investigación interna para depurar responsabilidades.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com