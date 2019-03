Álvaro Soler enseña a mover "La Cintura" en el primer single de su segundo álbum

'La Cintura' es el primer single del que será su segundo álbum: 'Mar de Colores' que se publicará el próximo mes de Septiembre.

"Cuando escribía esta canción pensaba que debería quitar la palabra 'cintura' del estribillo porque a mí no se me da nada bien moverla, soy muy alto y larguirucho y para nada bailo bien. Pero entonces pensé ¿por qué no usar mi propia inseguridad para escribir sobre esto?".

En estos dos últimos años, Álvaro Soler ha recibido numerosos reconocimientos. En total, 27 certificados de Diamante, Platino y Oro. Con más de 800 millones de visitas en Youtube y casi dos millones de subscriptores, su single "Sofía" llegó al número 1 de las listas musicales de 17 países diferentes.

Ahora, Álvaro ya está preparado para mover 'La Cintura' este verano... ¿quién se une?