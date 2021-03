Estas son algunas de las principales fiestas populares suspendidas en 2020 a causa del coronavirus

El pasado 14 de marzo se cumplió un año del primer Estado de alarma que se decretó en España para hacer frente a la expansión del coronavirus. Aunque la dureza de las restricciones ha ido variando en función de la violencia de la pandemia, los eventos masivos han estado en todo momento prohibidos.

Esto ha provocado la suspensión de todas las fiestas populares, incluidas las de más solera y las que cuentan con más público, desde San Fermines a Fallas. Se trata de celebraciones de mucho impacto a nivel turístico y, por lo tanto, económico, pero también de gran valor sentimental y tradición para quienes las hacen posibles. Aquí enumeramos algunas:

Carnavales

Fue la primera gran fiesta que se vio afectada por la COVID-19. Es cierto que se celebró en muchas comunidades autónomas, porque en España no se había decretado todavía el Estado de alarma, pero la sombra de la pandemia ya empezaba a planear con fuerza.

En Canarias, donde más popular es esta fiesta, el evento se canceló en Las Palmas a causa de la densa calima que azotó el archipiélago entre el 22 y el 24 de marzo. No hizo lo mismo Santa Cruz de Tenerife, que siguió adelante con las celebraciones.

Fallas

Las Fallas sí se suspendieron, aunque hubo suspense hasta última hora. De hecho la idea principal fue aplazarlas hasta que la situación mejorase, pero la pandemia no ha dado tregua. Al punto que las de este año tampoco se celebrarán. En ese sentido, la fallera mayor de 2020 y 2021, Carolina Cifre, ha dicho este viernes que es "optimista" de cara al futuro.

Moros y cristianos

Abril, mayo y Alicante son sinónimos de Moros y cristianos. Otra de las grandes fiestas que en España ha pagado el azote de la pandemia. Suspendidas el año pasado, justo en lo peor de la primera ola, y anuladas de nuevo en 2021.

San Juan

La noche de San Juan, con la que se da bienvenida al verano, se celebra en varios puntos de la geografía española, pero quizá sea en Alicante donde más arraigo tiene. La provincia, pues, se quedó en apenas dos meses sin dos de sus celebraciones más simbólicas. Este año ocurrirá lo mismo casi con toda seguridad.

San Fermín

Quizá la fiesta más famosa de España. Al menos la más famosa para el público internacional. Una de las más largas -toda una semana- y de las que más gente reúne. En 2020, no obstante, se celebraron unos "no Sanfermines" en los que no hubo ni encierros, ni toros ni mozos. Y en los que, en alguna ocasión, tuvo que intervenir la policía al no respetarse las medidas de seguridad.

El Gobierno navarro anunció en febrero que los Sanfermines tampoco se celebrarán en 2021.

La Tomatina

La famosa Tomatina de Buñol se suspendió de forma oficial el pasado 11 de marzo. Lo hizo por segundo año consecutivo. El Ayuntamiento de Buñol, en cualquier caso, anunció que buscaría mantener vivo el espíritu de esta fiesta tan internacional, algo que ya consiguió hacer en 2020.