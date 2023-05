La alcaldesa de Maracena se queja del levantamiento del secreto de sumario: "Va a alterar el resultado de las elecciones"

El juez sitúa al secretario de Organización del PSOE-A, Noel López, y la alcaldesa de Maracena (Granada), Berta Linares, como presuntos inductores del secuestro a una compañera de la edil, Vanessa Romero, una detención ilegal que materializó el entonces novio de la regidora socialista.

El secreto de sumario se levanta a días de las elecciones municipales. La alcaldesa Berta Linares se queja de que se haya levantado ahora después de "tres meses de prorrogar un sumario, se abra a dos días de unas elecciones municipales", señalaba en declaraciones a los medios.

Además, considera que el levantamiento "lo único que va a conseguir es alterar el resultado de unas elecciones". "¿Quién nos va a devolver unas elecciones digas? ¿Quién nos va a devolver la imagen manchada? Eso no lo vamos a poder recuperar", añade.

"Ni investigados ni imputados ninguno de los tres"

Los abogados de los presuntos implicados en el caso están investigando las diligencias y la alcaldesa asegura que no hay "ningún indicio" que nos "culpabilice" a ninguno de los tres. "Ni investigados ni imputados ninguno de los tres", manifiesta tajante.

Durante la comparecencia de la alcaldesa, explica que se está estudiando "recurrir" las acusaciones. Quiere enviar un mensaje de "trasparencia" con lo que ha ocurrido. "Soy inocente; no tengo ningún tipo de vinculación con esta tragedia" y admite que colaborará con la justicia. "Si hace falta declararé".

Noel López niega su imputación

El secuestro a la víctima que tuvo lugar el pasado 21 de febrero estaría motivado por la existencia de expedientes de urbanismo de los que ella disponía y que comprometerían la gestión de López y de Linares.

El entonces novio de la alcaldesa condujo a la edil con bridas y amenazándola con un arma blanca y una pistola simulada hasta un local en Armilla. Allí la encerró en el maletero del coche y se marchó a Maracena.

El secretario de Organización del PSOE de Andalucía niega "de forma tajante" cualquier relación con el secuestro de la edil Vanessa Romero, y asegura que ni está investigado ni imputado judicialmente.

Noel López lo aclara después de que el juez elevara la causa al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al considerar que existen indicios sobre su posible participación en este hecho.

"No estoy ni investigado ni imputado; únicamente, se me entrega copia del auto a fin de que tenga conocimiento de las actuaciones procesales seguidas que me permitan defenderme de unas manifestaciones calumniosas cuando corresponda", ha indicado, recoge 'Efe'.

Izquierda Unida pide la dimisión de la alcaldesa

El partido de Izquierda Unida pide a Berta Linares, y al edil de Urbanismo, Antonio García, su dimisión y renuncia a la candidatura del PSOE para las elecciones municipales de este domingo.

La organización ha exigido al PSOE que actúe "con contundencia" por respeto al vecindario del municipio. Por su parte, la alcaldesa ha pedido que no se hagan "especulaciones" y Noel López niega cualquier relación con el secuestro.