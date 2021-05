A tres días de que decaiga el estado de alarma decretado por el coronavirus en España, las comunidades van avanzando sus planes. Es el caso de Galicia, cuyo presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado las nuevas medidas que estarán en vigor a partir del 8 de mayo.

El Gobierno de Galicia levantará el cierre perimetral y ampliará el horario de la hostelería. Además, mantendrá el toque de queda, pero sí ha criticado la decisión del Gobierno de acabar con el estado de alarma. "El objetivo es que los contagios no interrumpan la vida económica social y no dar pasos atrás. La nueva situación legal supone muchas incertidumbres. No sabemos cómo afecta a los cierres perimetrales, si alguna comunidad va a intentar mantenerlo o si va a tener éxito", ha lamentado Feijóo.