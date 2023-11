Albert Puñet, víctima del fentanilo en España: "Me convertí en una persona oscura"

El fentanilo, o más conocido por algunos como 'la heroína del siglo XXI', está empezando a conocerse en España y en otros lugares del mundo debido a la cantidad de vídeos que se están grabando en ciertas ciudades de Estados Unidos donde hay cientos de personas sufriendo las consecuencias de esta peligrosa droga.

Este potente opioide arrasa como droga en EE.UU, y en España podemos encontrarlo en farmacias, solo se vende con receta médica pero algunos pacientes que lo han usado advierten de los riesgos de esta sustancia tan adictiva.

Albert, víctima del fentanilo

El caso de Albert Puñet lo explica perfectamente. La vida de este hombre cambió por completo hace 5 años: "Una persona se saltó un stop y me embistió", explica. Después del accidente los médicos le diagnosticaron un dolor crónico severo: "Te anula", dice, el doctor, entonces, decidió recetarle fentanilo: "Me dijo que esto me iba a venir bien para el dolor pero no me advirtió de los riesgos que había".

Llegó a tomar 8 dosis de fentanilo para dormir

Albert no sentía dolor pero cada vez necesitaba una dosis más alta: "La aumenté a cuatro al día, realmente no era una solución sino agravar un problema". Puñet llegó al extremo de tener que tomar ocho piruletas de fentanilo para poder conciliar el sueño: "Me despertaba muchas noches con el palito en la boca".

"Vi que estaba matando a miles de personas al día en EE.UU"

Tal vez no lo sabía pero se estaba convirtiendo en adicto, y como tal empezó a notar síntomas de abstinencia: "Estaba muy agobiado, tenía muchos sudores fríos, fiebre, estaba fatal... y me dije 'A ver si esto va a ser mono'", recuerda. Al buscar información sobre el fentanilo lo descubrió todo: "Vi que en Estados Unidos estaba matando a miles de personas al día y dije '¿qué me han dado?'".

"La abstinencia del fentanilo no se la deseo ni a mi peor enemigo"

Pidió ayuda e ingresó en un centro de desintoxicación: "No sé como es la abstinencia de cualquier droga pero de fentanilo... No se la deseo ni a mi peor enemigo". Desde hace 2 años usa otra medicación y cada cierto tiempo va reduciendo la dosis: "Me convertí en una persona oscura, gris...". No obstante, una vez superada la adicción vuelve a ver la vida con color.