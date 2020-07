Aíslan a 16 pasajeros de un tren a Vigo tras el positivo en coronavirus de un viajero

En Galicia hay 28 personas aisladas por estar en contacto con dos personas contagiadas.16 de ellas permanecen en su domicilio, después de viajar en tren desde Barcelona hasta Vigo con una chica que ha dado positivo. También en la ciudad gallega hay otros doce aislados después de volar en avión desde Madrid con un caso positivo.



En el caso de los que viajaron en tren de Barcelona a Vigo hay 16 personas están en aislamiento domiciliario tras dar positivo por coronavirus una pasajera. De los que solo tres son de Vigo y el resto son de fuera de Galicia.

Tras pedir el listado a Renfe de viajeros en el tren se procedió a aplicar el protocolo de Sanidad que determina una cuarentena a las personas que han estado en contacto con la persona contagiada de coronavirus para hacerles seguimiento por si presentan algún síntoma.

Sobre las pruebas PCRs no se hacen de manera inmediata, ya que se considera que no son realmente efectivas al no poder haberse desarrollado el virus tan rápidamente.

12 personas en cuarentena por un caso en un avión

En el vuelo que iba de Madrid a Vigo el pasado sábado se detectó un caso positivo de coronavirus por lo que Sanidad procedió a aislar a 12 personas que pudieron tener contacto con la persona contagiada durante el vuelo.