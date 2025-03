Vigo, a la caza de furtivos a vista de dron

Que los drones han revolucionado muchas actividades y sectores, es una obviedad. Son muchos los ámbitos en los que el uso de estos aparatos ha ayudado y uno de ellos, sin duda, es el de la seguridad.

Desde seguridad vial, hasta los dispositivos para eventos, por ejemplo. Pero el Ayuntamiento de Vigo ha dado un paso más utilizando estos halcones tecnológicos para controlar su costa y luchar contra una lacra muy extendida en Galicia; el furtivismo.

Hay furtivos que se llevan un par de kilos de almeja para casa, pero también los hay que funcionan de manera organizada para saquear los arenales recogiendo decenas de kilos noche tras noche para venderlos después en el mercado negro. En cualquier caso, ambos comportamientos son ilegales. Y es que a la famosa afirmación: “La playa es de todos”, podríamos responder a la gallega: “Depende”.

Consumir marisco ilegal es un riesgo para la salud

La playa es de todos para pasearla y disfrutarla, también para protegerla y cuidarla. Pero no para esquilmarla. Las cofradías de pescadores desarrollan cuidadosos planes de explotación para sus arenales. Siembran cría de marisco, la cuidan con labores de limpieza y controlan cuántos kilos y cuántas personas pueden trabajar en una zona cada día. Tomarnos esto a la ligera nos perjudica a todos. Por no hablar del riesgo de consumir marisco que no ha seguido los cauces legales y que carece de garantías sanitarias.

Para luchar contra esta situación, además de concienciar, hay que vigilar y, por desgracia, sancionar a quien se salta las normas. No es sencillo. Hay zonas a las que es no es fácil para los agentes acceder, muchos recovecos para esconderse y resulta prácticamente imposible cubrirlas en su totalidad. O al menos lo era. Ahora esto está cambiando gracias al dron M30 que pilota la Policía Local de Vigo y que acumula ya más de 3000 horas de vuelo.

En 2024 se detectaron 66 furtivos

Con él realizan 270 operaciones al año. Solo en el año 2024, detectaron gracias a su actuación a 66 furtivos. No hay operación fallida. Cuando no localizan a ningún infractor –buena señal- ganan experiencia y aprendizaje.

Esto también es fundamental ya que permite plantear más utilidades para estos “pequeños” compañeros. Por ejemplo utilizarlos para controlar carreras ilegales en zonas rurales de difícil acceso. A ellos no hay entorno que se les resista.

Las imágenes que graba este dron se pueden retransmitir en directo a la sala de control, los mandos pueden ver lo que ocurre en tiempo real. Se trata de un software pionero que ha desarrollado la Policía Local de Vigo y la empresa informática Vig-Sec Drone.

Así es que, si un furtivo está recogiendo almeja, practicando pesca submarina sin permiso o incluso acercándose en alguna embarcación para llevarse cualquier especie, puede estar siendo grabado desde el aire. El alcance de este dron permite conseguir imágenes de gran calidad a mucha distancia. Una forma más de cuidar las costas y el producto que, cumpliendo la ley, sí que es de todos.

