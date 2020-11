Aguado, sobre las aglomeraciones en el centro de Madrid durante el coronavirus: "Mejor así que en casa"

Ignacio Aguado, vicepresidente madrileño, ha dicho hoy que el riesgo de contagio por coronavirus no está en la calle sino en las casas. Unas declaraciones que ha realizado en clara alusión a las imágenes compartidas en redes de aglomeraciones en el centro de Madrid este fin de semana.

La normalidad en Madrid

Para Aguado, estas aglomeraciones del fin de semana en Madrid con "normales". El vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha afirmado sobre las imágenes de gente llenando las calles que "prefiero que estén en la calle a que estén en casa" durante la pandemia del coronavirus.

"No nos confundamos de foco, no pongamos el foco donde no tiene que estar", ha declarado Ignacio Aguado durante la entrevista en La Sexta. Para el dirigente de Cs esas imágenes no le preocupan y ha recordado que el 80% de los contagios de coronavirus se producen en las casas.

Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, si ha comunicado su preocupación por las aglomeraciones durante el fin de semana en el centro de Madrid, concretamente en la calle Preciados y ha recordado a los ciudadanos de Madrid que tengan "mucho más cuidado" ante el coronavirus.

Para Ignacio Aguado las imágenes son "normales" y asegura que los encargados de gestionar la afluencia de gente en el centro de Madrid, son Policía Local y Delegación del Gobierno, "que tienen que hacer su labor para que las cosas funcionen y no haya demasiadas aglomeraciones". Para el vicepresidente madrileño hay que lograr que estas Navidades no sean el preludio de "una tercera ola" del coronavirus, pero "necesitamos tener unas Navidades lo más normales posibles".