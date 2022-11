Ada Colau hace llorar a una estudiante que le pregunta por su ropa: "Me visto como me da la gana"

La respuesta de Ada Colau a una estudiante de Periodismo de la Universidad Pompeu Fabra ha inundado las redes sociales de reacciones. La alcaldesa de Barcelona, que ha participado en una rueda de prensa con futuros periodistas, ha sido tajante tras ser preguntada por una estudiante sobre su vestimenta.

La alumna, que había trasladado a Colau una pregunta en la que hablaba de una evolución en la forma de vestir de la edil barcelonesa tras tomar posesión, ha provocado el 'enfado' de la alcaldesa.

"Las primeras imágenes de Ada Colau en el recorrido político eran, sobre todo, con camisetas más reivindicativas, lo que daba más las ideas que tenía. Si ahora la ropa es más formal, ¿refleja quizás una moderación de ideas o un maduramiento político?", preguntaba la alumna a la edil.

La respuesta de la alcaldesa de Barcelona, sin embargo, no ha pasado desapercibida. Colau, aparentemente enfadada, ha asegurado que se viste "como le da la gana" y ha criticado que esa pregunta sea formulada por una mujer.

"Entiendo la intención de la pregunta, pero me sabe mal que una mujer me pregunte por mi forma de vestir y no lo responderé, sinceramente", ha destacado Colau. "Preguntar sobre cómo me visto y categorizar cómo me visto está fuera de lugar. Me visto como me da la gana, básicamente".

La alcaldesa ha pedido disculpas a la joven

Durante el acto, la alcaldesa de Barcelona ha reflexionado sobre la diferente vara de medir a la que se le somete por ser mujer: su aspecto o detalles de su vida personal que a sus predecesores, hombres, no le cuestionaron.

Ante sus palabras, la joven estudiante que había formulado la cuestión ha roto a llorar, lo que ha hecho que, al final del acto, Colau se acercase a pedirle perdón.

"Me sabe mal haberte contestado tan impulsivamente", ha explicado a la joven la alcaldesa, a modo de disculpa.