Durante meses, uno de los titulares de los viernes ha sido protagonizado por los controles de carreteras para evitar que las personas se sintieran tentadas a saltarse los cierres y confinamientos perimetrales. Con el fin del estado de alarma el próximo domingo 9 de mayo, este iba a ser el último viernes de controles en este sentido. Sin embargo, la Guardia Civil de Tráfico ha confirmado a Antena 3 Noticias que no habrá controles de movilidad, por lo menos en Madrid. Por tanto, como el fin del estado de alarma se produce en fin de semana, ya se ha notado el incremento de coches en las carreteras.

Los españoles hacen las maletas

Con la caída del estado de alarma y la vuelta a la movilidad entre comunidades, son muchas personas las que van a aprovechar los próximos días para visitar a sus familiares y seres queridos que vivan en otra comunidad. Es el caso de Cristina, una de las protagonistas del vídeo de la parte superior, quien prepara ya las maletas para ir a ver a su abuela, a quien lleva desde agosto sin poder disfrutar en persona.

Es uno de los miles de ejemplos que se podrán encontrar estos días en las carreteras, estaciones de tren y aeropuertos de nuestro país debido a que serán muchos los que intentarán aprovechar el tiempo que la pandemia de coronavirus les ha robado.

Mantener las medidas de seguridad

Se tenga pensado o no salir tras fin el estado de alarma, no se debe olvidar que la pandemia de coronavirus no ha acabado en España. Esto quiere decir que todos somos susceptibles de poder contagiarnos y que tenemos que seguir extremando las medidas de seguridad para protegernos nosotros mismos y a nuestros seres queridos.