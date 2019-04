La cantante Annie Lennox impulsa el feminismo global

Annie Lennox, la cantante y activista, ha lanzado un vídeo de casi dos minutos donde han participado el actor nominado al Oscar Richard E. Grant y los cantantes ganadores del Grammy Ed Sheeran, Mary J. Blige y Dua Lipa que cuentan la historia de los derechos de las mujeres en los últimos 100 años.

Para Lennox, el término de feminismo globla: "Significa que todos pueden ser parte de eso. No está diciendo: 'Soy feminista, es diferente a tu feminismo'. No. Todo es parte de un diálogo muy variado y diverso que reunirá a muchas personas".

La cantante escocesa ha resaltado que aunque ha habido un gran progreso en los derechos de las mujeres, aún queda mucho por hacer. "En los países occidentales, tenemos muchos más recursos que las personas que generalmente hablan en el llamado mundo en desarrollo", dijo. "No es correcto que las niñas no puedan asistir a la escuela primaria o que no puedan asistir a la escuela secundaria. Si viven en la pobreza, no pueden tener las habilidades que necesitan. No pueden aprender a leer y escribir, no pueden leer. o escribe, y por lo tanto no pueden tener la oportunidad de salir de esta pobreza "