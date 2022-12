El 78% de los españoles ya ha recuperado las tradiciones de Navidad previas a la pandemia de Covid-19

Los españoles están disfrutando de estas Navidades de 2022 como solían hacerlo antes de la pandemia de Covid-19. De hecho, según la última encuesta de SigmaDos para Antena 3 Noticias, el 44,2% de los encuestados dice que estas primeras fiestas sin las restricciones servirán para recuperar algunas de las tradiciones y costumbres que realizaba antes de las restricciones. Se suman al 33,8% que asegura que ya volvió a la normalidad en las fiestas de 2021, por lo que en total, un 78% de los españoles ha dejado atrás las distancias de seguridad y los límites en las reuniones familiares.

No obstante, aún hay un 17,4% de los españoles que ha optado por no recuperar aún las tradiciones anteriores. Coincide con el aumento de la preocupación por otra ola de contagios de coronavirus después de que China decidiera levantar todas las restricciones. Se teme que millones de viajeros chinos empiecen a llegar a otros países y las nuevas variantes del covid se expandan con rapidez. Para mantener la situación bajo control, Sanidad ha anunciado que pedirá a todos los viajeros procedentes de China un test negativo o la pauta de vacunación completa, aunque aún no ha indicado en qué fecha empezarán estos controles.

Así celebran los españoles las Navidades

Y al margen del covid, ¿cómo pasaremos la Nochevieja? La respuesta ha sido prácticamente unánime: los españoles no se pierden las Campanadas ni cumplir con la tradición de las 12 uvas. Casi el 86% de los españoles estará preparado a las 12 de la noche para tomar las uvas de la suerte y el 87% sigue las campanadas que darán la bienvenida al 2023.

Tras dar la bienvenida al nuevo año, el día 6 de enero también sigue siendo uno de los más esperados por los españoles. Un 79,6% de los encuestados hace regalos en esta fecha, lo que demuestra que esta costumbre tan propia de nuestro país sigue viva aunque regalar en Papá Noel también sea cada vez más habitual.

Respecto a la Nochebuena, los españoles han dejado atrás la tradición de la misa del Gallo y solo el 13,1% de los españoles dice que asiste a esta celebración. El seguimiento del mensaje anual del rey Felipe VI en estas fechas también ha descendido. Un 52,3% de los encuestados asegura que no lo escucha ni lo ve frente al 42,7% que sí.

