3 recetas de comida vegana que deberías incorporar a tu dieta aunque no lo seas

El veganismo es una práctica alimenticia que consiste en abstenerse del consumo de productos de origen animal. Es decir, la dieta vegana no incluye ningún producto animal ni producido por animales. De esta forma, no solo se evita la carne y el pescado, sino también los huevos, la leche, la miel, etc. Podemos afirmar que es el estilo de vida más respetuoso con los animales y la naturaleza.

Aunque no practiques este modo de vida y comas de todo, hay muchas recetas veganas muy interesantes para incorporar a tu dieta. ¿Quieres conocerlas este 1 de noviembre por el Día Mundial del Veganismo? ¡Apunta!

Día Mundial del Veganismo, ¿por qué se celebra el 1 de noviembre?

Además de ser el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre también se celebra el Día Mundial del Veganismo, una jornada que tiene en cuenta las vidas de los animales y quiere evitar que sean explotados por nuestros intereses. Por ello, el principal objetivo de este día es luchar para acabar con prácticas que hacen que los animales sufran y mueran innecesariamente.

Cuando decimos veganismo, no solo nos referimos a los alimentos, sino también a otros productos que supongan una explotación animal, como la creación de cuero, cosméticos, etc.

Además de esto, el Día Mundial del Veganismo, incide en las ventajas que podría aportar este estilo de vida para la salud, la economía o el medio ambiente. Por todos estos motivos, cada vez hay más personas que eligen sustituir alimentos de origen animal por otras alternativas deliciosas y saludables. ¡Hay muchas opciones disponibles!

3 recetas veganas fáciles

Si estás empezando en el mundo vegano o, simplemente, quieres variar de los típicos platos que ya conoces, te ofrecemos tres alternativas de recetas veganas muy fáciles de hacer. ¡Están exquisitas! Ahí van:

Ensalada de quinoa, calabaza y granada

Ingredientes. 300 g de calabaza, 1 cebolla morada, 75 ml de aceite de oliva virgen extra, 200 g de quinoa, 30 g de mezcla de semillas, cilantro fresco al gusto, menta fresca al gusto, 1 granada y 20 ml de zumo de limón.

Elaboración. Precalienta el horno a 220 grados. En primer lugar, corta la calabaza pelada en dados y la cebolla morada en láminas. Ásalas con un poco de sal y una cucharada de aceite de oliva durante 20 minutos. Por otra parte, lava la quinoa y cuécela en agua hirviendo con sal (durante 10 o 15 minutos. Combina el resto de ingredientes en un bol. Añade la quinoa, la calabaza asada y la cebolla, y remueve. ¡Sazona y sirve con hierbas picadas por encima!

Tacos de garbanzos y soja

Ingredientes. 1 cebolla morada, 1 diente de ajo, 5 g de comino molido, 5 g de pimentón dulce, 2 g de canela molida, 5 g de orégano, 1 chile chipotle en adobo, 400 g de tomate troceado natural, una pizca de azúcar, 400-420 g de garbanzos cocidos, 1/3 taza de soja texturizada fina, caldo de verduras, pimienta negra molida, sal y aceite de oliva virgen extra.

Elaboración. Comienza poniendo a remojo la soja texturizada en agua o caldo. Pica la cebolla y el diente de ajo. Después calienta aceite en una sartén y pocha la cebolla con un poco de sal. Añade el ajo, las especias y el chile picado con parte del adobo. Más tarde, incorpora el tomate y una pizca de azúcar, y remueve. Añade los garbanzos, mezcla con suavidad y echa la soja texturizada escurrida. Salpimienta y echa caldo o agua si fuera necesario. Baja el fuego y deja cocinar unos 10 minutos hasta que reduzca. Sírvelos con unas tortas de maíz o harina, ¡y listo!

Falafels

Ingredientes. 240 g de garbanzos cocidos y escurridos, 2 rebanadas de pan de molde, 50 g de cebolla, 2 dientes de ajo pelados, 1 cucharadita de comino molido, 1/2 cucharadita de pimentón, 1 manojo de cilantro fresco, 1 manojo de perejil fresco, 30 ml de aceite de oliva virgen extra, 1 cucharadita de levadura química y agua (opcional).

Elaboración. Empieza lavando los garbanzos escurridos y tritura todos los ingredientes en un robot de cocina. Toma pequeñas porciones de la masa y forma bolitas de igual tamaño (humedécete las manos para que la masa no se pegue). Colócalas sobre una bandeja de horno cubierta con papel vegetal y aplástalas ligeramente con las manos. Deja reposar una hora en la nevera. Después, precalienta el horno a 180ºC con calor arriba y abajo, y deja la mezcla dentro durante unos 20 minutos (voltea a media cocción). Retira del horno, ¡y ya está preparado para comer!