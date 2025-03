La madre de Aitor, el niño que murió de peritonitis por una negligencia médica: "Tienen que pagarlo, aunque lleven una bata blanca"

A finales de 2020, Aitor, de 8 años, murió a causa de una peritonitis, una afección grave que comienza en el abdomen. El menor acudió al médico hasta en cinco ocasiones por dolores abdominales y vómitos, pero en ninguna de ellas le realizaron pruebas básicas. Ahora, la familia pide una condena y una indemnización para las dos sanitarias que atendieron al niño.

El juicio contra las dos doctoras, acusadas de negligencia, que atendieron a Aitor en el Hospital General de Elda y en un centro de salud de Petrer (Alicante) comenzó el pasado lunes: "He cumplido esa promesa de sentarlas a las dos en un banquillo" explicaba Marta González, madre de Aitor.

La defensa de Aitor, Raquel Sánchez, alega que "la postura de ellos es defender que el nene cuando entró al hospital no tenía ningún tipo de dolor, pese a que hay informes de que sí". Otro de los motivos por los que defienden su inocencia es porque las sanitarias dicen que la familia no quería que le atendieran, a pesar de acudir a altas horas de la madrugada. "Las otras enfermeras nos informa que no le atendió porque la familia no quería, después de llevarlo a las 5:30 am al centro de salud de urgencias", subraya la abogada.

El juicio ha arrancado con versiones contrapuestas, con las médicas "argumentando que la atención que ellas hicieron fue la correcta", mientras que por parte de la familia y el perito judicial "entendemos que hay una mala praxis. Guillermo Llago, abogado de la doctora del centro de salud de Petrer cree que las pruebas periciales "van a ser bastante determinantes en el desarrollo final del juicio", y añade que "la medicina no es una ciencia exacta".

La familia pide una condena de 21 años

De momento no se ha llegado a ningún acuerdo por ambas partes. Por su parte la familia pide 21 años de cárcel para cada una de las procesadas y una indemnización de 350.000 euros por los daños morales ocasionados.

La madre del menor lanza un mensaje esperanzador para los padres, madres y familiares que han vivido negligencias médicas: "Si que se puede llegar al juzgado". "Igual que cualquier persona hace un delito y lo paga, ellos también tiene que pagarlo, aunque lleven una bata blanca", declaraba ante los medios.

Aitor acudió cinco veces a urgencias por vómitos y dolor abdominales entre los días 26 y 28 de octubre de 2020. Las dos médicos que le atendieron no apreciaron que fuera grave y lo mandaron a casa. La última vez que fueron al centro de salud fue la madrugada del día 28, donde solo le administraron Bucapina, un medicamento para el dolor y que no está recomendado para niños. Las sanitarias explicaban a la familia que no realizaron una ecografía abdominal o analítica de sangre, por el coronavirus. A las pocas horas el menor falleció.

Desde entonces la familia lleva luchando para que se haga justicia. Hablan de una mala praxis por parte de las médicas de quienes no han recibido ningún perdón: "Hay gente que no tiene sentimientos", declara la madre.

