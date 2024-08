La IA 'traducirá' el lenguaje médico para romper la barrera con los pacientes

Seguro que todo el mundo se ha enfrentado alguna vez a un informe médico incomprensible, propio o de algún familiar. Lo suyo es que el médico en cuestión se tome su tiempo y lo explique todo con claridad, pero a veces esta situación ideal no se produce, o incluso así nos cuesta trabajo entenderlo. Los más afortunados recurren a algún familiar o conocido del sector médico que aclare sus dudas. Lo más común: ir directo al buscador, pero a veces esto lleva a diagnósticos erróneos o que no se adaptan al caso en particular, y más que una ayuda acaba siendo un dolor de cabeza añadido. Además, todavía son muchos los que no pueden acceder a Internet o no tienen conocimientos para hacerlo.

La cara del paciente al leer "Resonancia de control donde existe persistencia de hemorragia subaracnoidea sin evidencia de aneurisma" probablemente no sea la de una persona que entienda lo que padece y cuáles son los pasos a seguir. Sin embargo, este misma paciente entendería mejor si en el informe reflejara: "Pequeño sangrado en el cráneo sin presencia de enfermedad en los vasos sanguíneos", es decir, el mismo diagnóstico pero con otras palabras más cercanas.

Para superar esta barrera léxica, el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona está trabajando en una herramienta de inteligencia artificial (IA) que funcione como traductor para hacer más entendibles esos informes médicos que, a menudo, ni los propios facultativos de otras especialidades -involucrados en el proceso- llegan a comprender.

"A veces hay dificultades en la comprensión e incluso barreras idiomáticas"

"La IA adapta el lenguaje al perfil del usuario que está recibiendo esa información, no es lo mismo un paciente que es un niño, que de avanzada edad o con alguna discapacidad física" explica Josep Munuera, director del Servicio de Diagnóstico por la Imagen y Radiología de Sant Pau. "Es importante que este comprenda en qué consiste su enfermedad, cómo hacer bien el tratamiento, cómo seguir bien las instrucciones médicas. A veces hay dificultades en la comprensión e incluso barreras idiomáticas. Estamos probando modelos de IA para abordar estas limitaciones", resalta el también jefe del Grupo de Investigación de IA del Institut de Recerca de Sant Pau.

También se busca que el médico gane tiempo para tratar al paciente

Este proyecto de Sant Pau aún está en fase de desarrollo, pero los primeros resultados estarán listos a finales de año. Además, complementa otro programa similar presentado en febrero en el Mobile World Congress: la plataforma Relisten, que está trabajando para que la IA pueda transcribir automáticamente y con una elevada precisión la conversación que se produce entre facultativo y paciente dentro una consulta. El objetivo es que el médico esté menos pendiente del ordenador y pueda dedicarle más tiempo y de mayor calidad. Así, se prevé que la IA reducirá hasta un 60% el tiempo que los doctores destinan a la gestión clínica en Cataluña.

"Nosotros estamos viendo cómo se comportan modelos como ChatGPT a la hora de adaptar nuestro lenguaje al de la persona que tenemos delante", explica Munuera, quien defiende que, en lugar de estar buscando manualmente terminología dentro del informe radiológico, "le pedimos a esta herramienta que la extraiga". Además, a los radiólogos en concreto, la IA les permite ver las imágenes de manera más precisa y rápida.

El objetivo no es en ningún caso sustituir al facultativo -que es una de las mayores preocupaciones del ciudadano- si no complementar la información que se le da al paciente e incluso entre médicos de diferentes especialidades. "No supone una sustitución del especialista, sino que, gracias a la IA, este mejora su precisión diagnóstica y detecta pequeñas lesiones que antes no podía. Y puede hacerlo priorizando los casos porque ve más rápidamente los que son potencialmente más graves", añade Munuera. Así. el director del Servicio de Diagnóstico por la Imagen y Radiología de Sant Pau destaca que proyectos de este tipo responden a la "necesidad" de "humanizar" la medicina. "La terminología médica no tiene por qué ser muy conocida por la población general", precisa. Así, un informe no solo puede traducirse a lenguaje más sencillo, la IA incluso puede convertir un escrito científico en un poema "para alguien que le guste el arte, por ejemplo" y hacer más cercano un momento difícil.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com