Soledad Martín, subdirectora del SUMMA 112, sobre el coronavirus: "El uso indiscriminado de las mascarillas no está justificado"

La subdirectora médica asistencial del SUMMA 112, Soledad Martín Fresneda, ha explicado cómo se contagia el coronavirus, que ya deja varias decenas de infectados confirmados en España.

Según la médica "el coronavirus es un virus que se contagia por vía respiratoria, algo que implica que se trasmita por contacto con secreciones procedente de las vías respiratorias y por gotas respiratorias de más de cinco micras, de ahí la importancia de mantener una ditancia de uno a dos metros". Algo que señala como un tema importante en el que insisten los servicios sanitarios.

¿Cuáles son los síntomas?

La médica considera que hay tres síntomas reconocidos del coronavirus que son tos, dificultad respiratoria o disnea y fiebre. Reconoce que "son síntomas un poco inespecíficos o un poco vagos al ser muy característicos de una gripe". Por lo que señala que "es muy importante los criterios epidemiológicos y la precaución ante pacientes contagiados".

¿Cómo actuar en caso de tener alguno de los síntomas?

La subdirectora del SUMMA nos determina que en caso de que procedamos o hayamos estado en un país considerado de riesgo por las autoridades, o si hemos estado en pleno contacto con un paciente diagnosticado con coronavirus en los últimos 14 días, tenemos que ponernos inmediatamente en contacto con el 112. Ellos contactarán directamente con salud pública, donde cogen todo el registro del paciente y salud pública es quien decide si es susceptible el paciente o no.

El número de contacto si tienes algún síntoma mencionado anteriormente y además has viajado recientemente a uno de los países considerados de riesgo es el 900102112.

¿Se podría hacer cuarentena en el domicilio si se da positivo?

"De momento no se ha dado el caso", señala la médica. No obstante, se podría ver si los síntomas son leves y las autoridades públicas valorarían la situación de si el paciente es o no dependiente, la edad de el paciente o si la vivienda garantiza las medidas de sostenibilidad y de higiene adecuada.

¿Es necesario el uso de las mascarillas?

Martín apunta que "el uso indiscriminado de las mascarillas no está justificado" y considera que "solo lo tienen que utilizar pacientes que tienen un sistema inmunológico comprometido".

¿Cómo trabaja el SUMMA 112?

El traslado al hospital es el último paso de un complejo sistema de detección de los contagiados. Todo comienza desde los centros de 112 donde recaban información fundamental para un diagnóstico, ya que ellos son los receptores directos de la recomendación del director del Centro de Emergencias, Fernando Simón, en cada una de las ruedas de prensa que ofrece.

Los gestores de emergencias hacen preguntas y con las respuestas siguen un protocolo muy marcado valorando los riesgos y transmiten la información a salud pública. Estos pueden solicitar muestras a los pacientes.

Este jueves SUMMA 112 recibió 900 llamadas sobre el coronavirus.