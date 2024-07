El síntoma que advierte de un posible cáncer en el futuro tras beber alcohol

El consumo de alcohol puede tener un efecto negativo en nuestra salud. Los últimos estudios señalan que, cuanto mayor sea el consumo, más probabilidad hay de padecer graves riesgos para la salud como un cáncer.

Algunos estudios han relacionado la diarrea tras consumir alcohol con un mayor riesgo de sufrir cáncer de colon en el futuro. Durante los últimos años se ha visto que el cáncer de colon ha aumentado mucho su prevalencia en países asiáticos como Japón. Desde entonces, se cree que el culpable ha sido el alcohol y su relación entre las alteraciones del ritmo intestinal con el riesgo de padecer este tipo de cáncer.

Un estudio concreto desarrollado por un grupo de japoneses examinaron la presencia de diarrea tras beber alcohol y su relación con el cáncer de colon. Se llevó a cabo un ensayo clínico aleatorio de administración de salvado de trigo y preparación de Lactobacillus casei como forma de prevención del cáncer de colon, cuyos resultados se publicaron en 2015. Gracias a ellos, se seleccionaron 417 pacientes de entre 40 y 65 años y que habían sido sometidos a una colonoscopia.

También se tuvo en cuenta la aparición o no de diarrea mediante una encuesta y se registró el consumo de alcohol. Se analizaron los polimorfismos de los genes ALDH2 y ADH1B, los cuales se han relacionado con la capacidad de metabolización del alcohol.

Los resultados mostraron que aquellos participantes que padecen diarrea tras beber alcohol tendrían hasta el doble de riesgo de desarrollar cáncer de colon. También que la relación directa entre alcohol, diarrea y cáncer de colon se da incluso entre aquellos que únicamente beben esporádicamente.

El estudio también muestra que quienes poseen una alta capacidad del gen ALDH2 y una baja actividad de ADH1B son quienes tienden a sufrir más diarrea tras el consumo de alcohol.

¿Qué provoca la inducción de la diarrea? Según el estudio, los participantes que pueden beber mucho alcohol se debe a que su metabolismo del acetaldehído era rápido, pero la concentración de alcohol en sangre se mantenía alta durante un tiempo porque el metabolismo de alcohol era lento. La elevada concentración en sangre es lo que lo provocaría.

La DGT reduce la tasa de alcohol

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha decidido modificar la tasa de alcoholemia y reducirla en el nuevo Reglamento General de Conductores. Comenzará a estar en vigor próximamente y tiene como objetivo evitar el número de muertos en las carreteras españolas. La DGT también busca disminuir las conductas de conducción agresiva, reducir el consumo de alcohol y drogas al volante, excesos de velocidad y fomentar una conducción segura en las carreteras. La cifra fijada se encontraba en 0,25mg/l. Ahora quedará reducida a los 0,10 mg/l del alcohol por litro de aire espirado. Menos de la mitad comparado con los datos anteriores. Eso sí, esta rebaja va dirigida a los profesionales al volante.

Va dirigida a los profesionales: transportistas, taxistas, conductores privados... etc. Con esta novedad, cortan por lo sano el beber antes de coger el volante. Obligan a no probar una gota de alcohol si no quieres tener problemas con Tráfico.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com