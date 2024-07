La DGT reduce la tasa de alcohol: estos son los nuevos límites

Conducir tras haber bebido alcohol es una de las mayores y más comunes imprudencias al volante. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha decidido modificar la tasa de alcoholemia y reducirla en el nuevo Reglamento General de Conductores. Comenzará a estar en vigor próximamente y tiene como objetivo evitar el número de muertos en las carreteras españolas.

La DGT también busca disminuir las conductas de conducción agresiva, reducir el consumo de alcohol y drogas al volante, excesos de velocidad y fomentar una conducción segura en las carreteras. La cifra fijada se encontraba en 0,25mg/l. Ahora quedará reducida a los 0,10 mg/l del alcohol por litro de aire espirado. Menos de la mitad comparado con los datos anteriores. Eso sí, esta rebaja va dirigida a los profesionales al volante.

La institución que dirige Pere Navarro pretende rebajar el número de fallecidos en vehículos de transporte (autobús, taxis, VTCs...). En 2023 de los 1.145 fallecidos en carreteras tan solo 75 viajaban a bordo de un vehículo con conductor profesional.

¿A quiénes afecta la rebaja?

Esta nueva reducción de la tasa de alcohol al volante va dirigida a los profesionales: transportistas, taxistas, conductores privados... etc. Con esta novedad, cortan por lo sano el beber antes de coger el volante. Obligan a no probar una gota de alcohol si no quieres tener problemas con Tráfico.

Las sanciones económicas irán entre los 500 y 1.000 euros, que se quedarían al 50% si la efectúas antes de 20 días naturales.

La DGT alerta de una nueva oleada de estafas

Llega una nueva oleada de 'phishing' de cara a este verano. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha detectado que una importante parte de la ciudadanía ha comenzado a recibir mensajes SMS y correos electrónicos en los que les reclaman el supuesto pago de una multa al haber cometido una infracción de tráfico, junto a un enlace para realizar el pago de la multa.

Se trata de una estafa, de forma que al interactuar o seleccionar el link, los delincuentes logran hacerse con los datos bancarios y privados de las víctimas, haciéndose pasar por el organismo de tráfico. Desde la DGT explican que para identificar este tipo de fraude basta con recordar que "nunca se notifican las infracciones por correo electrónico o SMS, las diferentes multas se comunican siempre por correo postal o a través de la Dirección Electrónica Vial".

En caso de recibir este tipo de comunicaciones, desde la DGT recomiendan eliminarlo directamente, y en ningún caso pinchar en el enlace. De forma paralela, han puesto a disposición del ciudadano la web del Centro de Repuesta a Incidentes de Seguridad (INCIBE).

