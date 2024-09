Santiago de Compostela, centro de la lucha por visibilizar la demencia

Joaquina lo tiene claro: “La enfermedad del olvido no puede ser olvidada, arrinconada”. Viene de Granada y participa en el evento Walking the Talk for Dementia, cuyo objetivo es visibilizar la enfermedad y luchar por su investigación.

Joaquina tiene su diagnóstico desde hace casi diez años (los cumple en enero): “Es una enfermedad que, cuando te comunican que la tienes, da miedo”. No obstante, dice haberla afrontado como lo que es: “Una enfermedad más, como quien se rompe una pierna”. Y como patología común que es, Joaquina pide que se les oiga, que se investigue y que no se le arrincone. “Yo llevo una vida normal”, afirma. Simplemente “pertenezco a la familia Alzheimer”, explica.

El evento se llama Walking the Talk for Dementia y está organizado por el periodista brasileño Fernando Aguzzoli-Peres, AGADEA ALZHEIMER SANTIAGO, con la colaboración de FAGAL, y el apoyo científico de la Universidad de Santiago de Compostela. Cabe destacar que reúne a personas del ámbito de la demencia de 26 países, entre ellos Argentina, Estados Unidos, Australia, Brasil, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Canadá, Costa Rica, Australia, Perú y Portugal. De las 300 personas que caminaron esta semana por la demencia, 80 son extranjeras.

Fernando Aguzzoli-Peres cuenta que su afán por crear esta iniciativa nace de su historia personal. Su abuela padeció demencia y Fernando pensó que, al igual que su abuela anhelaba conocer mundo y creyó que su enfermedad la limitaba, a otros les pasaría lo mismo. Por ello, decidió juntar a personas relacionadas con la demencia para gritar al mundo juntos su existencia y conocer mundo.

Isabel Gey, presidenta de AGADEA y César Bugallo, presidente de FAGAL, inciden en la necesidad de hacerse oír y ver. Por ello, en esta caminata han participado no solo familiares y afectados por la demencia, sino también científicos y personal sanitario relacionado con ella. Claman así por la colaboración de todos.

La demencia en España

En España se estima que cerca de un millón de personas padece algún tipo de demencia. Entre un 60% y un 70% de los casos suelen tener como diagnóstico el Alzheimer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com