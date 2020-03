Sanidad recomienda que solo se realicen test de coronavirus a pacientes con infección respiratoria aguda hospitalizados y personal sanitario

El Ministerio de Sanidad ha publicado una nueva actualización del protocolo por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), en el que se recomienda que sólo se realicen test para detectar la enfermedad a pacientes con infección respiratoria aguda que estén hospitalizados, o cumplan criterios de ingreso hospitalario, y al personal sanitario y sociosanitario que presente una afección respiratoria aguda.

España está en estado de alarma por la incidencia del coronavirus, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Ante estas circunstancias, el departamento que dirige Salvador Illa ha recomendado realizar el test a los pacientes hospitalizados con enfermedades respiratorias agudas, así como a cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de cualquier gravedad que pertenezca a alguno de los siguientes grupos: personal sanitario y sociosanitario, y de otros servicios esenciales.

No obstante, señala que se podrá considerar la realización del test diagnóstico en personas especialmente vulnerables que presenten un cuadro clínico de infección respiratoria aguda, independientemente de su gravedad, tras una valoración clínica individualizada. No se realizará el test diagnóstico de rutina a aquellas personas que presenten infección respiratoria aguda leve no incluidas en los supuestos anteriores.