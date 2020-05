Las recomendaciones de los expertos para practicar sexo durante la pandemia de coronavirus

Más información Tinder implementará sus chats videollamadas para adaptarse al coronavirus

El director del Instituto Andaluz de Sexología, Francisco Cabello, ha recomendado qué se debe seguir a la hora de retomar la vida sexual en plena crisis por coronavirus. Limitar los besos con lengua y evitar posturas sexuales 'cara a cara' son algunas de las recomendaciones para prevenir el contagio por coronavirus.

"En las relaciones sexuales que tengan lugar en este periodo, lo más peligroso son los besos linguales, ya que la mayor concentración del virus está en la saliva", ha explicado. Además, indica que lo más recomendable son posturas como 'el perrito' o 'la cuchara'.

Francisco Cabello también recomienda que, en la práctica, lo mejor es evitar el sexo oral y el oro-anal. Señala que en la orina se han encontrado el virus en un 6,8% de los casos, aunque en mayor medida en las heces.

El sexo mejora la ansiedad, el estado de ánimo y las defensas. De modo que sostiene que es beneficioso, sobre todo, para aquellos que hayan dado positivo en Covid-19 o para los sanitarios, aunque no con contacto.

Si se comienzan a tener síntomas es más recomendable tener sexo de otra forma, pero siempre con la distancia recomendable. "Pueden desde contarse fantasías eróticas, a hacerlo vía online o mediante autoestimulación en solitario o en conjunto, siempre manteniendo la distancia de seguridad", explica.

¿Y el sexo con desconocidos?

Para Cabello, lo más importante está en aquellos que conocen a gente nueva. Recomienda que, antes de tener sexo con alguien desconocido, lo más correcto es "tener una analítica que diera positivo en los anticuerpos para saber que se ha pasado el virus o haber estado sin ningún síntoma".

El directos del Instituto Andaluz de Sexología concluye explicando que no se garantiza que no haya riesgo en estos casos. "En las relaciones nuevas, lo mejor es estar quince días sin mantener sexo, esperar a que no aparezcan síntomas y después, evitar las prácticas sexuales de riesgo", concluye.