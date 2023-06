¿Qué es el síndrome de Tourette, la enfermedad que obligó a Lewis Capaldi a parar su concierto?

El Síndrome de Tourette es un trastorno neurológico que se manifiesta a edades tempranas, generalmente empiezan a aparecer los primeros síntomas durante la infancia o la adolescencia, pero no acaban ahí: se manifiestan a lo largo de toda la vida de quien lo padece.

En su mayoría, estos síntomas comienzan con pequeños tics faciales que consisten en pequeñas muecas, contracciones o parpadeo rápido, pero pueden extenderse a las extremidades y el tronco o ser complementarios.

Dentro de estos tics, encontramos varios tipos: por un lado están los tics motores, que afectan solamente a músculos del cuerpo. Por otro lado, encontramos los tics vocales o fónicos, caracterizados por la emisión de algún tipo de sonido.

También podemos clasificarlos como simples o complejos. Los simples se limitan a la utilización de un solo grupo de músculos, como por ejemplo un parpadeo o torcer la nariz, en el caso de los tics motores y toser o carraspear en el caso de los vocales. Sin embargo, los tics que se reconocen como complejos implican varios grupos de músculos y realizan acciones como por ejemplo inclinarse o saltar, en el caso de los motores y gritar, lanzar insultos e improperios, en el caso de los vocales.

Los tics pueden variar a lo largo de la vida del paciente, puesto que dependen de la frecuencia y la gravedad de cada uno de ellos. También pueden evolucionar, dependiendo de la etapa de vital de cada persona, llegando en algunos casos a desaparecer en la etapa adulta, tras haberse agravado en la adolescencia.

Antes de la aparición de estos tics, las personas que sufren de Tourette, suelen experimentar sensaciones "premonitorias" tales como tensión, picazón de alguna zona o incluso cosquilleo, que se alivian cuando se produce el tic.

El síndrome de Tourette, suele ir acompañado de otro tipo de trastornos en más del 90% de los casos. Algunos de esos trastornos son: TDAH (Trastorno de Déficit de atención e hiperactividad), ansiedad, depresión y Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), entre otros.

Causas

En la actualidad de desconocen las causas de este síndrome, pero se cree que puede estar relacionado con factores genéticos y del entorno, además de los neurotransmisores (sustancias químicas del cerebro que ayudan a crear las relaciones neuronales) como la serotonina o dopamina.

En cuanto a los factores de riesgo, se encuentra la genética, es decir, tener antecedentes familiares con el síndrome. El sexo también puede serlo puesto que los hombres tienen una probabilidad mayor de padecerlo.

Tratamiento

No existe un tratamiento específico para el síndrome, puesto que en la amplia mayoría de los casos se presentan como leves y no se requiere del mismo. Es en los casos más extremos, cuando se necesita de algún tipo de fármaco para reducir la frecuencia de los tics, suelen ser neurolépticos, que por lo general, aunque no en exclusiva, se utilizan para paliar la psicosis.

El caso específico de Lewis:

El pasado mes de junio el cantante y compositor de origen escocés, Lewis Capaldi, sufrió un ataque de Tourette en mitad de su concierto, lo que le obligó a pausar su gira dejando más de 20 conciertos pendientes. El artista, ya había hecho un parón anteriormente de 3 semanas por motivos de salud. Desde su debut con la canción "Someone You Loved", ha sufrido ansiedad, pero no fue hasta septiembre de 2022 cuando confirmó que había sido diagnosticado.

El cantante ha mostrado su agradecimiento por la reacción del público en su concierto de Glastonbury y ha declarado que "todavía está aprendiendo a vivir con el síndrome".

Otros famosos con Tourette:

El caso de Lewis Capaldi no es un caso asilado, entre las caras más conocidas del cine y el deporte, también tenemos personas que lo sufren.

Billie Elish, confesó en una reciente entrevista con David Letterman, que sufre este síndrome, pero que sus síntomas son solo físicos y muy leves.

El actor Zac Efron está dentro de esta lista, con un tic que le hace rascarse el brazo con gran frecuencia y fuerza hasta el punto de causarse heridas.

Incluso el famoso compositor Mozart, tenía tics aunque no pudo ser diagnosticado porque murió antes de que investigara sobre ello.

También están dentro de esta lista Robert Pattinson, Rafa Nadal y Victoria Beckham entre otros.