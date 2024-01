El prometedor estudio sobre una nueva prueba de detección de cánceres múltiples basada en proteomas

La detección precoz del cáncer es una de las cuestiones claves para que los pacientes que sufren esta enfermedad puedan ganar la batalla y recuperarse tras ser diagnosticados con algún tipo de cáncer. Y ahí radica la importancia de la investigación realizada y presentada por Bogdan Budnik, Hossein Amirkhani, Mohammad H Forouzanfar y Ashkan Afshin en el British Medical Journal.

Bajo el titular 'Novel proteomics-based plasma test for early detection of multiple cancers in the general population' (Nueva prueba de plasma basada en proteómica para detección temprana de múltiples cánceres en la población general), este grupo de investigadores se marcó el objetivo de "desarrollar una nueva prueba de detección de cánceres múltiples basada en proteomas que puede detectar cánceres en etapa temprana con alta precisión".

Para ello recogieron muestras de plasma de 440 pacientes diagnosticados con 18 tumores en etapa temprana y midieron "más de 3.000 proteínas de alta y baja abundancia en cada muestra".

"Utilizando un enfoque estadístico de varios pasos, identificamos un conjunto limitado de proteínas específicas del sexo que podrían detectar cánceres en etapa temprana y su tejido de origen con gran precisión", explica el estudio.

Los resultados fueron muy prometedores: fueron detectados el 93% de los casos en su primera fase en hombres y el 84% en mujeres. Además, halló el lugar de origen de los tumores en el 80% de los casos.

Las conclusiones que recogen este estudio novedoso en la detección temprana del cáncer subrayan que esta detección basada en proteomas (conjunto de proteínas que se expresan o pueden expresarse a partir del genoma de una célula, tejido u organismo, en un momento y condición determinada) mostró "un rendimiento prometedor en comparación con otras tecnologías".

También se señala que es un punto de partida para desarrollar "una nueva generación de pruebas de 'screening' para la detección precoz de cáncer".

"Estos resultados proporcionan una base para futuras investigaciones y enfatizar el potencial del análisis proteómico para revolucionar el diagnóstico del cáncer en la población", concluye el estudio publicado en el British Medical Journal.