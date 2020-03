Juan José Badiola, experto en enfermedades emergentes: "El problema son las personas asintomáticas, que pueden transmitirlo"

El director del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes, Juan José Badiola, es conocido por la opinión pública desde su trabajo en anteriores crisis. Ha participado en el programa especial de Antena 3 Noticias Coronavirus Amenaza Global.

Ha apuntado que hay que tomar buena nota de lo hecho por China, pero todavía no se conoce muy bien cómo se han producido los contagios, por lo que hay que seguir trabajando. Le han preguntado por algunas de esas dudas que permanecen entre el público. Una de ellas es que se puede tener el virus y prácticamente no darse cuenta, o confundirse por mostrar unos síntomas muy leves. Esto es bueno para las personas que se encuentren en esa situación, pero muy malo para los sanitarios: no se detecta y puede iniciar cadenas de transmisión sin darse cuenta.

Badiola duda de esos casos que se han difundido como que una vez que habían recibido el alta volvían a estar enfermos. Piensa que pueden se altas prematuras, y menos que pueda haber una pequeña cantidad de virus que se reactiva.

Vuelve a ver el programa informativo 'Coronavirus. Amenaza global' en ATRESPlayer.