El plan antitabaco de Mónica García se hace humo entre las comunidades autónomas, solo cinco apoyan la medida

El plan estrella de la ministra de sanidad, Mónica García, tan solo ha salido adelante con el apoyo de cinco comunidades autónomas. El plan antitabaco de sanidad parece no contentar al resto de comunidades, ya que al parecer no aportaba medidas concretas.

Es cierto que los espacios sin humo se van a ampliar, pero todavía no se sabe dónde va a estar prohibido fumar. Esta condición se podrá saber una vez se aprueba la ley por mayoría en el Congreso, pero por el momento, no hay acuerdo con las comunidades autónomas.

Desde el resto de las comunidades se sigue reclamando más concreciones y una memoria económica, pero García dice que todos esos aspectos se conocerán cuando se tramite y salga adelante la futura ley. Asimismo, entre los aspectos que este plan antitabaco sí recoge, se encuentra las medidas impuestas también a los vapers. Aquellos con nicotina serán equiparados al consumo de tabaco.

Entre otras medidas que este plan contempla está en el empaquetado genérico y la subida del precio del tabaco, eso sí, previo pacto con Hacienda. Lo que se busca con esta medida es, según dice la ministra de Sanidad, es que de aquí a 2030 se consiga una generación sin humos.

"Son otros los que tendrán que explicar por qué le dan la espalda a la evidencia científica. Esta actitud no va a empañar la esplendida y maravillosa noticia que tenemos hoy y es que, insisto, nuestro país se va a volver a poner en la vanguardia de la lucha contra el tabaquismo", ha añadido García.

Un desacuerdo que llega a las calles

"Muy mal, muy mal", dice un señor, mientras que a otra señora, este plan antitabaco le parece "muy bien, perfecto". También están los que no se han enterado todavía, pero no parece afectarles: "Pues no lo sabía, pero voy a seguir fumando".

El desacuerdo para esta nueva medida contra el tabaco no se queda solo entre las comunidades, ya que también llega hasta las calles y a las personas de a pie. "Creo que hay otros problemas más importantes que tienen que solucionar", afirma una mujer.

Son muchas las noticias que estamos escuchando sobre esta futura ley, pero qué impide y qué permite esta ley. Se lo explicamos:

Primer objetivo: ampliar los espacios sin humo

Todavía no se han concretado esos espacios, pero se supone que hablamos de playas, parques, paradas de autobús y terrazas. Algo que a los hosteleros empieza a preocuparles: "Mucha gente que viene para sentarse en una terraza, poder fumar".

Segundo objetivo: mismo aspecto y subida del precio

La segunda medida estrella del plan consiste en darle el mismo aspecto a todas las cajetillas, además de subirles el precio. Sin embargo, Carlos de la Torre, estanquero de Cataluña, asegura que este incremento hará que aumente "el contrabando. La gente busca poder permitírselo económicamente".

Pero desde la Sociedad Española de Medicina Familiar tienen otro punto de vista y datos: "Se ha demostrado que el aumento del coste del precio del tabaco, automáticamente hace disminuir el número de fumadores".

¿Y fumar en los vehículos?

El plan deja, por el momento, el polémico punto sobre prohibir fumar en espacios privados como, por ejemplo, los coches.

3 de cada 10 españoles fuman a diario

Según los datos oficiales, tres de cada diez españoles fuman a diario, aunque los médicos insisten en que el 70% quiere dejar de fumar.

