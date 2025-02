Olpasiran, el inhibidor de ARN capaz de reducir el colesterol 'malo' y prevenir enfermedades cardiovasculares

Un grupo de investigadores del Mouny Sinai, Estados Unidos, han descubierto un medicamento que reduce significativamente un tipo de colesterol 'malo' asociado al alto riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular.

La investigación, publicada en el 'The New England Journal of Medicine', ha reflejado como el Olpasiran, un inhibidor de ARN interferente, es capaz de reducir el tipo de colesterol conocido como lipoproteína(a) [Lp(a)] en más del 95 por ciento de los participantes que padecían una enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Este transportados de fosfolípidos oxidados fabricado por Amgen, es considerado un potente impulsor de la inflación y la aterosclerosis.

El ensayo fue "aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para encontrar la dosis en pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida y una concentración de lipoproteína(a) de más de 150 nmol por litro".

Para el estudio se seleccionaron a 282 pacientes de 18 a 80 años con enfermedades cardiovasculares y niveles de Lp(a) superiores a 150 nmol/L (60 mg/dL), los cuales favorecen la coagulación y la inflamación, incrementando de esta forma el riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, estenosis aórtica y enfermedad arterial periférica. Es más, se cree que la Lp(a) conlleva un riesgo cardiovascular cinco a seis veces superior al del colesterol LDL.

A los pacientes asignados se les suministró 75 mg o más de olpasirán cada 12 semanas o del placebo equivalente, administrado por vía subcutánea. Aquellos que recibieron el medicamente tuvieron una reducción del 95 por ciento o más en Lp(a) en comparación con el grupo placebo a las 36 semanas.

"El criterio principal de valoración fue el cambio porcentual en la concentración de lipoproteína(a) desde el inicio hasta la semana 36 (informado como el cambio porcentual medio ajustado con placebo)", relata el informe.

Conlusiones del estudio

Robert Rosenson, profesor de Medicina (Cardiología) en la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai y autor principal de los análisis, explicó que los resultados obtenidos reflejaron que, "además de sus efectos beneficiosos en la reducción de la lipoproteína(a), el olpasirán redujo los niveles de fosfolípidos oxidados, que se presume que promueven la aterosclerosis".

El tratamiento con Olpasirán mostró una reducción significativa de las concentraciones de lipoproteína(a) en pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, pero, tal y como han reflejado los investigadores, se necesitan ensayos más largos y con mayor número de participantes para evaluar su efecto en la enfermedad cardiovascular.

La Lp(a) es una lipoproteína compuesta por apolipoproteína B, unida covalentemente a la apolipoproteína(a). A lo largo de las últimas tres décadas, estudios epidemiológicos han vinculado niveles elevados de Lp(a) con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Además, estudios de asociación genómica y aleatorización mena refuerzan la idea de que la Lp(a) tiene un papel causal en la aterosclerosis y la estenosis valvular aórtica calcificada.

Aunque se ha identificado genéticamente que la lipoproteína(a) es un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, actualmente no existen terapias farmacológicas que disminuyan sustancialmente sus niveles ni que estén indicadas para tratar a pacientes con niveles elevados.

La concentración plasmática de lipoproteína (a) está en gran parte determinada por factores genéticos (alrededor del 70% al ≥90%), y su expresión está controlada por el gen de la apolipoproteína(a) (LPA).

Olpasirán es una pequeña molécula de ARN interferente (siRNA) que bloquea la expresión de LPA, destruyendo el ARNm de la apolipoproteína (a), evitando así la formación de lipoproteína (a) en el hígado. En estudios de fase 1, una dosis única de olpasirán redujo las concentraciones de lipoproteína (a) de forma dependiente de la dosis, logrando una reducción de más del 90 por ciento con dosis de 9 mg o mayores, efecto que perduró entre 3 y 6 meses.

El ensayo de fase 2 OCEAN(a)-DOSE (Olpasiran Trials of Cardiovascular Events and Lipoprotein[a] Reduction–Dose Finding Study) se diseñó para evaluar la eficacia y la seguridad de la administración repetida de varias dosis diferentes de olpasiran.

