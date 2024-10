Nueva alerta alimentaria: la Aesan ordena retirar unos frutos secos de los supermercados

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido una alerta ordenando la retirada de dos productos de frutos secos de la marca SPAR: Cocktail Oriental y Cocktail Tex Mex. El motivo de la alerta es un error en el etiquetado de estos productos, que se presentan como libres de gluten, cuando en realidad contienen este alérgeno en su composición. Esta situación representa un riesgo importante para las personas con intolerancia o alergia al gluten.

La Aesan ha comunicado que, además de retirar los productos de los puntos de venta, recomienda encarecidamente a los consumidores con problemas de salud relacionados con la ingesta de gluten que eviten consumir estos productos si los tienen en su hogar, ya que podrían afectar gravemente a su salud. No obstante, la agencia ha aclarado que el consumo de estos productos no implica ningún riesgo para el resto de la población que no sufra de intolerancia al gluten.

Asimismo, desde la Agencia de Seguridad Alimentaria se ha informado que esta alerta fue detectada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), mecanismo que permite la rápida difusión de información sobre riesgos alimentarios. La distribución de los productos afectados se realizó únicamente en tiendas de la cadena SPAR.

Frutos secos afectados | Aesan

Por su parte, SPAR, la cadena comercializadora de estos productos, ha publicado un comunicado en su página web para alertar a sus clientes sobre la presencia de gluten no declarado en el etiquetado del Cocktail Oriental SPAR 125 g (EAN: 8480013163480). Los lotes afectados son los siguientes:

Lote 023624

Lote 163824

Lote 273924

En el caso del Cocktail Tex Mex, también se han identificado lotes afectados:

Lote 23624

Lote 163824

Lote 273924

La empresa ha pedido disculpas y ha recomendado a las personas con alergia o intolerancia al gluten que revisen si poseen alguno de estos lotes y, en caso afirmativo, se abstengan de consumir el producto. Además, SPAR ha señalado que el consumo de estos frutos secos no implica ningún peligro para las personas que no tengan problemas con el gluten.

Síntomas y causas de la celiaquía

La enfermedad celíaca presenta una amplia gama de síntomas que varían entre individuos y pueden aparecer y desaparecer. Entre los más comunes están los problemas digestivos, especialmente en los niños, como distensión abdominal, diarrea, estreñimiento, gases, intolerancia a la lactosa, y dolor abdominal. Para los niños, la incapacidad de absorber nutrientes puede afectar su crecimiento y desarrollo, provocando retraso en la pubertad, baja estatura, y problemas dentales.

Además, la enfermedad puede causar síntomas en otras partes del cuerpo, como fatiga, dolores en articulaciones, dermatitis herpetiforme, y problemas de salud mental, incluyendo depresión y ansiedad. También puede afectar el sistema nervioso, la fertilidad y la salud bucal.

La causa principal de la enfermedad es la predisposición genética. Las personas con variantes genéticas DQ2 o DQ8 son más propensas a desarrollarla, aunque no todas lo hacen. Factores como infecciones tempranas o cambios en el microbioma también pueden influir en su aparición. La mayoría de los síntomas mejoran con una dieta sin gluten, pero algunas complicaciones pueden ser permanentes si no se trata adecuadamente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com