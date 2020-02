Menú semanal saludable 2020: Semana del 3 al 9 de febrero

Para muchas personas puede resultar difícil empezar a comer de una forma más sana y equilibrada porque no tienen ese hábito, pero una vez empiezas a comer mejor notarás grandes cambios no solo físicamente, sino también en tu digestión, etc. Para que resulte más fácil se debería empezar por hacer una lista de los alimentos que nos gustan y los que necesitamos comprar. De esta manera podrás comprar con conciencia y ahorrarás dinero.

Si te gustan los alimentos dulces en un primer momento te resultará difícil dejar el azúcar, por lo que la mejor opción es reducirlo poco a poco. Por ejemplo, puedes empezar comprando chocolate del 75% de cacao, puesto que el porcentaje de azúcar es menor, pero aún así podrás disfrutar de él. En el desayuno el yogur debe ser sin azúcar pero si estás acostumbrado a tomarlo con azúcar será más complicado al principio, por ello recomendamos que añadas tanto fruta como frutos secos, ya que sobre todo la fruta contiene su propio azúcar y endulzará el yogur.

El menú semanal para el mes de febrero que proponemos siempre puede ser adaptado al gusto del consumidor, combinando carne, pescado, frutas y verduras al gusto... Algo muy importante para que todavía disfrutes más de tus comidas y cenas son las especias, que le aportarán gran sabor y además hay una gran variedad para elegir.

Menú semanal del 3 al 9 de febrero

Lunes, 3 de febrero

Desayuno: Bol de frutas con yogur y avena.

Comida: Crema de espinacas y cebolla, más una pieza de pescado.

Cena: Berenjena al horno.

Martes, 4 de febrero

Desayuno: Tostadas de pan integral con aguacate y tomate.

Comida: Sopa de verduras y pechuga de pollo.

Cena: Ensalada de verduras crudas al gusto.

Miércoles, 5 de febrero

Desayuno: Zumo de frutos rojos.

Comida: Verduras al horno y bistec de ternera.

Cena: Champiñones y tortilla francesa.

Jueves, 6 de febrero

Desayuno: Bol de frutos secos, avena y kéfir.

Comida: Alcachofas con jamón y bonito a la plancha.

Cena: Calabacín a la plancha y sepia o calamar a la plancha.

Viernes, 7 de febrero

Desayuno: Tostadas de pan integral o de centeno con tomate y jamón york.

Comida: Pasta integral con verduras.

Cena: Sopa de pollo y pavo a la plancha.

Sábado, 8 de febrero

Desayuno: Zumo de frutas y verduras.

Comida: Espárragos y emperador a la plancha.

Cena: Judías verdes y gambas.

Domingo, 9 de febrero

Desayuno: Bol con frutos secos, avena, plátano y yogur.

Comida: Lentejas.

Cena: Sopa de verduras y champiñones.