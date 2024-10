Los médicos le advierten que su hijo no superará el año de vida y su decisión consigue que siga vivo 46 años después

Pablo Delgado de la Serna acumula 31 operaciones, tres trasplantes de riñón fallidos, una pierna amputada y nueve años de diálisis. Se ha convertido en un ejemplo de superación y su vida dependió de una decisión tomada cuando era un bebé.

Nació con reflujo urovesical, una enfermedad que provoca que parte de la orina fluya en dirección equivocada después de entrar en la vejiga. Su enfermedad ha provocado que desde la adolescencia tenga que ingresar de forma continua en el hospital.

A sus 47 años le han trasplantado tres órganos, pero no ha habido suerte con los riñones. "Si me dejo de someter a diálisis en siete días me muero, de manera que para mí es un regalo", reconocía en 'Discamedia.es'. Pero eso no le ha frenado para ser fisioterapeuta y profesor universitario.

Cuando apenas era un bebé de seis meses, los médicos le dijeron que no llegaría a cumplir un año. Su padre, que también era médico, no aceptó el pronóstico y decidió seguir buscando alternativas. Ahora tiene 47 años, una mujer y una hija.

Cuando hace balance del último año asegura que a nivel personal "he crecido mucho" porque la enfermedad "me ha vuelto a probar y ponerme al límite de la resistencia emocional". "La vida es como uno decide afrontarla", asegura. Por ello no dudó en ponerle nombre a la pierna que tenían que amputarle.

Para Pablo Delgado de la Serna, el año pasado fue un año en el que destaca "algunos logros". "He sido capaz de acabar un trimestre por primera vez en ocho años sin ningún día de baja como docente", afirma.

"Un año para muchos quizá no significa nada, pero para mí es mucho. Es motivo de celebración. Cada día ha sido una bendición y el hecho de no haber pasado por un hospital en ese tiempo me llena de gratitud y felicidad", asegura.

¿Qué es el reflujo urovesical?

El reflujo urovesical es el flujo anómalo de la orina que retrocede desde la vejiga por los conductos que conectan los riñones con la vejiga. Normalmente, la orina fluye desde los riñones a través de los uréteres hasta la vejiga. El trastorno aumenta el riesgo de sufrir infecciones en las vías urinarias que, si no se tratan, pueden producir daño renal.

Las personas que padecen esta enfermedad presentan infecciones de las vías urinarias con síntomas concretos como necesidad intensa y constante de orinar, sensación de ardor al orinar, orina turbia, fiebre o dolor en un costado o en el abdomen.

El reflujo vesicouretral puede desarrollarse en dos tipos. En el primario, los niños nacen con una anomalía en la válvula que normalmente evita que la orina retroceda desde la vejiga por los uréteres. En el secundario, la causa de este tipo de reflujo suele ser una imposibilidad de la vejiga de vaciarse adecuadamente.

