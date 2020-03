Luis Enjuanes, CSIC: "Es improbable volver a infectarse de coronavirus después de superarlo"

- ¿En qué momento nos encontramos?

“Todavía está el virus subiendo y vamos a vivir al menos dos semanas con aumento de casos”, asegura el investigador Luis Enjuanes.

- ¿Es previsible que sigamos la evolución del coronavirus en España?

En comparación con lo que está viviendo Italia, Enjuanes considera que nuestra progresión puede ser similar.

- ¿Es recomendable tomar ibuprofeno o no es adecuado?

Sobre la polémica sobre si no se deben tomar antiinflamatorios, recuerda que los expertos recomiendan tomar paracetamol, siempre que no sean casos graves. En caso de estar con síntomas serios o no controlables en casa con paracetamol, Enjuanes recomienda consultar a los médicos.

- ¿Es posible recaer una vez superada la infección?

Ante la posibilidad de tener un doble contagio, Enjuanes asegura que es altamente improbable, pero lo que se ha venido observando, en un 14% de los casos, es que después de dar de alta, se ha observado que hay recaídas en personas dadas de alta. Enjuanes afirma que es improbable, pero no imposible. "Lo normal es que se quede inmunizada la persona que ya lo ha padecido y esto se da porque pueden quedar reservorios en donde la sangre no circula con tanta facilidad ni tampoco células de la defensa como macrófagos que suelen destruir las células que quedan”.

Enjuanes también afirma que esas personas que recaen pueden ser nuevos focos infectivos y seguir infectando a otras personas. En su opinión hay que hacerles seguimiento y nuevas pruebas porque es virus infectivo lo que sigue presentando.

- ¿Cómo puede la meteorología intervenir en el control de la pandemia?

El desplome de temperaturas y humedad que anuncian los meteorólogos "no son buenas noticias. Nos interesa que haya muchas horas de sol con rayos ultravioleta que ayudan a eliminarlo e impide la ventilación frecuente".

- ¿Cuál es su pronóstico de la evolución de los contagios?

En su opinión y la de los expertos que sigue de cerca, lo previsible es que durante dos o tres semanas el número de pacientes diario siga aumentando, pero a partir de ahí iría decayendo el número.

"El virus no va a desaparecer, pero irá evolucionando a formas más atenuadas y alrededor de junio, la epidemia podría estar más controlada.", afirma.

- ¿Un mensaje de ánimo?

Enjuanes recomienda leer libros, hacer ejercicio en casa y, algunos afortunados entretenerse en jardines. Incluso salir a las zonas comunes de las viviendas sin juntarse con vecinos intentando hacer turnos.