Los factores para entender por qué se desencadena la conducta suicida

José Luis Pedreira Massa, experto en Psicoterapia de la Infancia y la Adolescencia y Vocal en el Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales, participó la pasada semana en un encuentro virtual organizado por ‘Foro de Foros, Foro de Encuentros’ en el que junto a varios expertos debatió en torno a la temática principal titulada El suicidio, tabú inexplicable y asignatura pendiente'.

La reunión online, moderada por la periodista y colaboradora de Foro de Foros, Ana Fuentes, fue retransmitida en directo a través de plataformas de Internet y contó con la presencia de Graziella Almendral, Presidenta de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, José Luis Pedreira Massa, psiquiatra y vocal en el consejo asesor de Sanidad y Servicios Sociales del ministerio de Sanidad y Nel González Zapico, presidente de la Confederación de Salud Mental de España.

Según explican desde Encuentros Intergeneracionales de La Granja, el suicidio es el mayor problema de salud pública en Europa, pero sigue relegado al ámbito privado.

Aumentan los suicidios entre adolescentes

El doctor Pedreira ofreció, en este sentido, el punto de vista desde el ángulo profesional de la salud y aclaró que “parece que el suicidio fuera de adultos” pero resulta que “en los últimos 15 o 20 años ha ido incrementándose el número de suicidios en la adolescencia, fundamentalmente a partir de los 14 a los 15 años”.

Sin embargo, desde “la perspectiva profesional no existe una causa”, los expertos lo que saben es que “hay un sumatorio de factores de riesgo que en un momento determinado se encuentran con una situación, con una vivencia y con un pensamiento que es el ‘precipitante’”, manifestaba Pedreira quien sostenía que “nadie se suicida por ser acosado” sino que “el acoso acaba haciendo una dilapidación de todo el recurso mental de la persona, el cual queda devastado y es esa devastación del funcionamiento mental lo que puede hacer que en un momento determinado, y en determinadas circunstancias, pueda ser el que desencadene (no cause sino desencadene) la conducta suicida”.

”El suicidio no es una enfermedad es una conducta”

El psiquiatra Pedreira incidió en repetidas ocasiones a lo largo de sus intervenciones en que “el suicidio no es ninguna enfermedad” sino que se trata de “una conducta”, que incluso podría llegar a aparecer “sin tener noticia de ningún proceso previo, sino simplemente cómo aparecen las conductas por los principios de acción-reacción ante cualquier estímulo”.

Factores que influyen en el suicidio

Pedreira quiso matizar los factores predisponentes que influyen en el suicidio, diferenciándolos en tres bloques que según él son claves para definirlo y contextualizarlo:

1) El suicidio no es una cuestión de mayores. Puede surgir a partir de cualquier edad y acontece además en cualquier clase social o creencia.

2) No es una enfermedad es una conducta y por eso precisamente nos tiene que inducir a intentar comprenderla contextualizarla y enmarcarla.

3) No es una causa, sino una sumación de factores de riesgo con un factor potente desencadenante que origina la descompensación de los factores protectores o de la resiliencia de la persona.

¿Cómo ha afectado el coronavirus?

“La mayoría de la población sigue viviendo, sigue teniendo sus problemas. Es importante ser sensibles a la aparición del coronavirus pero nuestra vida no tiene que subyugarse a la enfermedad”, sostenía Pedreira. Respecto a esta cuestión, el experto afirmó que aunque el coronavirus haya paralizado el país, los pacientes que sufren conducta suicida no dejan de padecerla e incluso otras personas ante situaciones extremas podrían llegar a padecerla.

Medios de comunicación y el suicidio

Los medios de comunicación “no saben cómo informar” sobre el suicidio y “a menudo cometen errores”. Pedreira sostiene que es fundamental saber cómo se debe comunicar e informar al respecto. Por ello, ha anunciado que “prácticamente está ultimado un documento para los medios de comunicación” en el que se aclaren todos los elementos y estrategias para saber tratarlo.

Frente a las noticias y “bulos” que puedan aparecer en las redes sociales, plataformas por las que multitud de personas se informan diariamente y en la que pueden llegar a buscar información, el experto ha aclarado que desde su punto de vista “hay que individualizar. Lo que salga en las redes sociales, sale en las redes sociales, pero eso no es información, es divulgación”.

Respecto a las páginas de Internet que den información inadecuada o que fomente este tipo de conductas, Pedreira ha afirmado tajantemente que se llevará “la denuncia pertinente para que las unidades encargadas vayan y las cierren”. En este sentido, el psiquiatra ha asegurado que España cuenta con “las mejores” unidades “del mundo” que hacen un trabajo “magnífico”, entre las que destacan la red de delitos telemáticos de la policía nacional y la red de delitos informáticos de la guardia civil.