La historia del sida en España, así han evolucionado los datos y la realidad del VIH

La supervivencia de los pacientes con infección por el VIH ha mejorado notablemente gracias a la introducción de los tratamientos antirretrovirales. Sin embargo, el sida sigue siendo una enfermedad grave que acaba con millones de vidas en todo el mundo, sobre todo en países subdesarrollados.

Al principio, los primeros casos de sida se detectaron en chicos homosexuales (lo que provocó un rechazo injusto hacia este colectivo por no tener la información necesaria), pero la enfermedad no tardó en aparecer en hemofílicos, drogadictos y no solo en hombres, también en mujeres. La franja de edad entre los 25 y los 39 años es la que concentra la mayor parte de los casos.

Historia sida: ¿Cómo han evolucionado los datos en el mundo?

Casi 38 millones de personas en todo el mundo viven con el VIH, así lo indican las estadísticas más recientes sobre el estado de la epidemia de sida presentadas por ONUSIDA. Asimismo, el número anual de muertes por enfermedades relacionadas con esta enfermedad, que ha descendido por debajo del millón desde 2017, aún se sitúa en torno a las 700.000.

Actualmente en España hay entre 140.000 y 170.000 portadores de VIH. Los países de la Unión Europea con más diagnósticos hasta la fecha han sido Francia, Alemania, Portugal y España.

El 5 de junio de 1981 se diagnosticaron los primeros cinco casos de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en el mundo. A día de hoy, gracias a los tratamientos se considera una enfermedad crónica, pero todavía mueren 690.000 personas cada año en países en vías de desarrollo, ya que, por desgracia, no tienen acceso a estos sistemas médicos.

Los fármacos preventivos son la PrEP (profilaxis prexposición) que son los que ayudan a evitar el contagio. Más concretamente, se administran moléculas antirretrovirales a personas con probabilidades de infectarse.

¿Cómo ha evolucionado la historia del sida en España?

El punto de partida del VIH en España se sitúa en octubre del año 1981. Más concretamente, el paciente se localizó en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Este joven homosexual de 35 años ingresó con dolor de cabeza persistente y lesiones de color púrpura. Días más tarde falleció tras diagnosticarle Sarcoma de Kaposi (SK) y una infección intracerebral, pero los médicos aún no sabían que estaban frente al primer caso de sida en España.

A partir de 1981 surgieron muchos casos más. Fue una época de muchísimo temor por las dudas sobre cómo se transmitía, luego el desprecio de la sociedad era evidente.

Respecto al sida, la cifra más elevada fue en 1994, año en el que se alcanzaron los 7.511 nuevos casos, pero a partir de 2006 los casos de SIDA eran inferiores a los diagnósticos de infección por VIH. Entre los factores que han determinado estos cambios, hay que destacar la introducción de las terapias de alta eficacia, uno de los mayores avances científicos de la historia.

La buena noticia es que, desde hace más de una década, los casos notificados de VIH han seguido una tendencia a la baja. No obstante, todavía quedan grandes retos por superar: el primero, y más importante, es curar completamente el sida; el segundo, diagnosticar la enfermedad a tiempo a las personas que no saben que están infectadas; y el tercero, la prevención.