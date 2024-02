Galicia ya trabaja contra el cáncer a partir de células del propio paciente

No trabajan en un medicamento general contra el cáncer, trabajan en un tratamiento concreto, individual, específico para cada paciente. Un tratamiento único que, a partir de las células de cada persona, consiga curar su cáncer. Suena increíble pero lo cierto es que esto ya está ocurriendo.

El Centro de Terapias Avanzadas de Galicia, situado en Santiago, el único de sus características en España, cuenta con la tecnología más innovadora en su ámbito y, sobre todo, con el talento necesario para que no hablemos solo de esperanza, sino de hechos. Una tasa de respuesta de entre el 50 y el 80% según el tipo de cáncer, ni más ni menos.

"Se toma una muestra de sangre del paciente y de ella se extraen las células T. Éstas son un tipo de linfocitos, es decir, son las células que se encargan de matar a las células malas como por ejemplo las cancerígenas", explica Nuria López, una de las investigadoras del proyecto. Con estas células T del paciente empieza el trabajo en el laboratorio.

Células preparadas para acabar con el cáncer

Lo que hacen es manipularlas genéticamente para insertarles un receptor que reconozca las células cancerosas y pueda atacarlas de manera más eficaz, incluso cuando éstas se esconden y se lo ponen difícil al sistema inmunitario. Son las denominadas CAR-T. "Una de las grandes dificultades es que son terapias autólogas", continúa la investigadora, es decir, terapias basadas en células madres del cuerpo del paciente y que están preparadas para localizar y acabar con el cáncer.

Junto a Nuria López, codo con codo, trabaja Lorena Boquete. Las dos forman parte de este proyecto que depende de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia a través de este Centro Avanzado gestionado por la Galaria, empresa pública de productos sanitarios. "El programa lo realizamos en colaboración con el Hospital Clínic de Barcelona", explican. "Nos llega el virus que contiene el ADN con el receptor CAR, y aquí hacemos la modificación genética para introducir el ADN en las células".

En un primer momento este tipo de tratamientos se aplicaban solo en casos en los que el paciente había agotado todas las posibilidades. Pacientes oncológicos al límite ya de la enfermedad. La investigación demuestra día a día que estas terapias no son el último cartucho, ni mucho menos.

Son, en muchos casos, la mejor arma que podemos tener.

Retorno y retención del talento

El Centro de Terapias Avanzadas de Galicia tiene unas características únicas en España fundamentalmente debido a que se trata de una iniciativa puesta en marcha por la administración autonómica. Aquí el conocimiento y los medios se concentran en un único espacio, lo cual facilita el trabajo. "No es lo mismo que haya un laboratorio en cada hospital a que todo se reúna en un lugar", exponen.

Y parte fundamental de su valor está en el talento. Talento que se puede retener en nuestro país gracias a una apuesta por la ciencia que no siempre se realiza. Es el caso de Nuria López, Licenciada en Farmacia: "Tuve la suerte de no tener que irme de Galicia". Con una gran formación, un máster específico en terapia avanzadas y estancias internacionales para ampliar su currículum, a la hora de consolidar su carrera pudo quedarse donde quería. "Ya empiezan a surgir en Galicia estas posibilidades para que el que quiera no tenga que salir fuera a buscarlas".

En el caso de Lorena Boquete, la otra parte del equipo que nos atiende, sí tuvo que iniciar su carrera en el extranjero. Licenciada en Biología por la Universidad de Santiago, estuvo 12 años en Inglaterra, los últimos en el Laboratorio de Biología Molecular del Medical Research Cancer de Cambridge, ella ya se planteaba dejar la ciencia incluso. "Quería volverme a Galicia sí o sí y no imaginaba una oportunidad como ésta aquí".

Una oportunidad para ellas, para las científicas y los científicos. Aunque la verdadera oportunidad es nuestra, sin duda, de la ciudadanía.

