¿Existen las 'pastillas de la felicidad'?

La realidad es todo lo contrario. Si hacemos un repaso a nuestra vida y también, si nos ponemos…, a la de los que nos rodean, veremos que lo ‘normal’ es que, de 1 cosa buena que nos haya pasado (así como por azar, aunque haya trabajo detrás), nos han ocurrido otras 4 malas. Pero, no nos vayamos tan lejos, pensemos en lo que nos sucede en un día cualquiera, ayer, la semana pasada. ¿Cuántos momentos de esos ‘felices’ tenemos en las 16 horas que estamos despiertos, sin contar la cantidad de gente para los que la noche es un infierno de insomnio? Y entonces… ¿por qué cada vez aguantamos menos y cada vez peor los contratiempos de la vida? Vamos camino de convertirnos en una sociedad mayoritariamente medicalizada?

Por favor, doctor, deme algo

Nos deja nuestra pareja, discutimos con nuestros hijos, el trabajo nos llena de problemas, de repente enfermo, discuto con mi amiga, mi novio no me entiende,…. Nos sentimos desesperados e iracundos, o tristes y melancólicos, y podemos pasar de ahí a la apatía y a la tristeza. Además, siempre nos fijamos en los demás, en lo bien que les va, en los influencers de las redes, qué guapos todos (aunque alguno se haya suicidado por no poder aguantar las críticas) …

Nos sentimos depres, con la sensación de que no podemos con nuestra vida, que no sabemos hacerla frente. No tardamos en acudir al médico de cabecera. “Deme doctor, deme algo para salir de esta melancolía, no tengo ganas de nada, no quiero salir de casa, no puedo cuidarme ni cuidar a mis hijos, no puedo dormir por las noches, en realidad…no me importa nada, solo quiero meterme en la cama y no levantarme más. Por favor, doctor, deme algo que me tranquilice, que me ayude a dormir, en definitiva… que me ayude a seguir”. Nos equivocamos. Lo que buscamos es la recuperación de la ilusión perdida, algo que nunca vamos a encontrar en una pastilla.

Lo que sí debes tomar

Los problemas están con nosotros, no se disuelven con la pastilla. Para resolverlos, lo que hay que tomar son decisiones. Si no hacemos frente a los problemas, se enquistan, se endurecen, se hacen más fuertes y acaban dominando nuestra vida. Debemos asumir y aceptar los contratiempos de cada día porque son parte consustancial de la vida. ¿Cómo? Analizándolos y encontrando las mejores soluciones, reflexionando, conociéndonos mejor y sabiendo bien qué decisión tomar para solventarlos o admitirlos de la mejor manera posible.

El sufrimiento no es algo extraordinario en nuestra vida, hay que verlo como algo habitual porque sin él no valoraríamos ni el esfuerzo ni las cosas buenas de la vida. Pero nos solemos regocijar en ese padecimiento y es entonces cuando abrimos las puertas a las pastillas o las adicciones. La clave es decidir y cambiar, consiguiendo la fuerza necesaria para ello y siendo conscientes de lo difícil que es tomar decisiones…. Decidir es lo más difícil del mundo porque nos obliga a descartar una de las alternativas y normalmente supone cambios en nuestra vida.

Pero ahí está la clave. Si no te ves capaz de afrontar esas situaciones y cada día te sientes más infeliz, acude a profesionales que te ayuden a descubrir qué es lo que tú quieres, que te ayuden a conocerte de verdad y que te faciliten las herramientas para poder tomar las mejores decisiones para tu vida. Aunque te cueste, aunque conlleve angustia por la incertidumbre, es la única manera de vivir con sentido. Créeme si te digo que el verdadero camino de la felicidad está en ti.

Alicia López Losantos, psicóloga y coach.