Estos son los beneficios de beber agua con gas

El agua con gas es un líquido que, aunque seguramente no lo sabías, cuenta con una gran cantidad de beneficios. Aparte de que es una sustancia que no dispone de calorías, no es bueno abusar de ella ya que no es buena para todas las personas. El metabolismo es un factor decisivo ya que, en función de si disponemos de un metabolismo rápido o lento, el agua con gas repercutirá de una forma u otra en nuestro organismo.

Beber más de dos vasos de agua con gas en cada comida no es recomendable, se recomienda combinarlo con el agua mineral para favorecer a la digestión. Las personas que sufren algún tipo de gases estomacales o de hernia de hiato deben abstenerse del consumo del agua de gas ya que puede perjudicar las labores del intestino y del hígado. A su vez, las personas que padecen colon irritable o úlceras estomacales deberán eludirla por la acidez que aporta si se consume en excesivas cantidades.

Propiedades del agua gas

Pese algunos incovenientes que puede tener el agua con gas, este tipo de agua posee buenas propiedades para nuestra salud aunque en nuestro país su consumo no sea tan frecuente como en otros países del mundo. Sin embargo, una gran cantidad de personas en España disfrutan últimamente de los beneficios que aporta el agua con gas:

- Hidrata el organismo.

- Posee los mismos nutrientes que el agua mineral (calcio, potasio y magnesio) y no tiene calorías.

- Dispone de un efecto saciante en nuestro organismo.

- Facilita las digestiones pesadas.

- Regula los niveles de colesterol y ayuda a la eliminación del sodio mediante la orina.

- Previene el riesgo de sufrir enfermedades como la osteoporosis (adelgazamiento del hueso) y la obesidad.

Por último, el agua con gas hidrata la piel y es recomendable consumir de media 2 litros de agua al día para mantener una buena salud.