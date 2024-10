Los especialistas estudian no referirse como 'cáncer' a los primeros cambios de la próstata

Un artículo publicado en el 'Journal of the National Cancer Institute' por Oxford University Press, liderado por Matthew Cooperberg de la Universidad de California, sugiere que los pacientes podrían beneficiarse si los médicos dejaran de llamar 'cáncer' a ciertos cambios en las primeras etapas de la próstata.

Cooperberg y un grupo de expertos se reunieron en una conferencia internacional que incluyó participantes de múltiples campos, como la medicina, la epidemiología y la defensa de los pacientes. Durante este encuentro, se discutieron varios puntos sobre el diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata. Uno de los temas más destacados fue la alta tasa de GG1 detectable en las autopsias. Esto representa cambios celulares en la próstata, es común entre hombres mayores y a menudo no conduce a cánceres agresivos.

Los investigadores subrayaron que las pruebas diagnósticas contemporáneas tienden a enfocarse en detectar cánceres de mayor grado, lo que puede llevar a un sobrediagnóstico y sobretratamiento innecesario. Este enfoque no solo puede resultar en tratamientos invasivos, sino que también puede tener efectossecundarios para la salud física y mental del paciente.

A pesar de que GG1 es común, los asistentes a la conferencia destacaron que no debe considerarse normal. Los pacientes diagnosticados con esta afección necesitan un seguimiento continuo con sus médicos para monitorear cualquier cambio potencial. Sin embargo, hay una preocupación. Si los médicos evitan usar la palabra cáncer para describir las primeras etapas de la próstata, algunos pacientes podrían no sentirse motivados a realizar controles regulares porque no lo considerarían como un peligro.

Matthew Cooperberg argumenta que una reconsideración del nombre podría ser una estrategia efectiva para abordar estos problemas. "La palabra cáncer ha resonado entre los pacientes durante milenios como una enfermedad asociada con metástasis y mortalidad", explica Cooperberg. "Ahora estamos encontrando cambios celulares excepcionalmente comunes en la próstata que, en algunos casos, presagian el desarrollo de un cáncer agresivo, pero en la mayoría no lo hacen".

El objetivo es reducir las tasas de mortalidad mientras se minimizan los daños causados por el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Cooperberg sugiere que al cambiar cómo se etiquetan estas condiciones, se podría aliviar parte del estrés emocional que sienten los pacientes. "Es absolutamente necesario que controlemos estas anomalías sin importar cómo las etiquetemos", concluye.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com